दिल्ली: दरगाह में दीवार गिरने की घटना में एक और मौत, 7 हुई मरने वालों की संख्या

दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित हुमायूं के मकबरे के पास पत्ते शाह की दरगाह पर शुक्रवार को दीवार गिरने की घटना में एक और शख्स की मौत हो गई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। इस रिपोर्ट में ताजा अपडेट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 06:53 PM
हजरत शम्सुद्दीन आतादुल्लाह (पत्ते शाह) की दरगाह पर शुक्रवार को दीवार गिरने की घटना में एक और शख्स की मौत हो गई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस हादसे को लेकर केस भी दर्ज कर लिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने में लापरवाही), 125 (मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य) और 106 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दीवार गिरने की घटना 15 अगस्त को अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे दरगाह शरीफ पत्ते शाह में हुई। दरगाह की चारदीवारी 16वीं शताब्दी के उद्यान-मकबरे से मिलती है। इसका निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम ने 1558 में करवाया था। पुलिस अधिकारी के अनुसार, दरगाह के दो कमरे जिनमें से एक में इमाम के लिए था। दूसरा विश्राम कक्ष था बेहद जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे।

भारी बारिश के कारण छत और एक दीवार ढह गई। हादसे के समय 15 लोग मौजूद थे। हादसे के बाद 12 लोगों को मलबे से निकाला गया। इनमें से अधिकांश बाहर के लोग थे। नौ को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। एक पुरुष को एलएनजेपी अस्पताल में जबकि एक महिला को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती शख्स की भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

आज एक और शख्स ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। इस तरह हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। हादसे के बाद एएसआई सतर्क हो गया है। वह संरक्षित स्मारकों की दीवार की जांच करने में जुट गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटनास्थल पर सुबह से एएसआई के अधिकारियों का आना-जाना लगा था।

(पीटीआई-भाषा और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)