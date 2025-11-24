दिल्ली में 1.6 करोड़ का साइबर फ्रॉड, निवेश कराने के बहाने बना रखी थीं फर्जी कंपनियां

संक्षेप: यह मामला एक पीड़ित की शिकायत से शुरू हुआ, जिसने सोशल मीडिया के जरिए एक महिला 'एस' के झांसे में आकर ₹1.6 करोड़ खो दिए थे। यह गिरोह पूरे भारत में पीड़ितों को बड़ी रकम का चूना लगाने के लिए हाई-प्रोफाइल ऑनलाइन निवेश जाल और धोखाधड़ी वाले विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म चला रहा था।

देश में डिजटलीकरण के साथ साइबर फ्रॉड की चुनौतियां मुंह बाए सामने खड़ी हैं। रोजाना एक न एक केस आता है जहां आम लोग इन साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं। ताजा मामला देश की राजधानी दिल्ली से है। यहां साइबर सेल ने 1.6 करोड़ के स्टॉक मार्केट निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है। टीम ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कई फर्जी कंपनियां बेनकाब हुई हैं। साइबर सेल ने एक फर्जी कंपनी GTR Electronics Pvt. Ltd. के निदेशक सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के ठाणे से एक अन्य फर्जी कंपनी “Udyam Women Empowerment Foundation” चलाने वाले पति-पत्नी की जोड़ी को गिरफ्तार किया है।

साइबर सेल की टीम ने जांच में पाया कि GTR Electronics से जुड़ी 13 NCRP शिकायतें पाईं, जिनमें 88,40,700/- की राशि का पता चला। Women Empowerment Foundation से जुड़ी 45 NCRP शिकायतें पाई गईं, जिनमें ₹22,00,700/- की राशि का पता चला। साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़े अभियान में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने GTR Electronics Pvt. Ltd.और Udyam Women Empowerment Foundation जैसी नकली संस्थाओं के माध्यम से चलाए जा रहे एक बहु-स्तरीय (multi-layered) अखिल भारतीय स्टॉक मार्केट निवेश घोटाले को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है।

यह गिरोह पूरे भारत में पीड़ितों को बड़ी रकम का चूना लगाने के लिए हाई-प्रोफाइल ऑनलाइन निवेश जाल, फर्जी प्री-आईपीओ योजनाएं और धोखाधड़ी वाले विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म चला रहा था। यह मामला एक पीड़ित की शिकायत से शुरू हुआ, जिसने सोशल मीडिया के जरिए एक महिला 'एस' के झांसे में आकर ₹1.6 करोड़ खो दिए थे। महिला ने पीड़ित को Spreadex Global Ltd. नामक फर्जी यूके-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था।

जांच में वित्तीय लेन-देन (Financial trail) से निम्नलिखित हस्तांतरण (transfers) सामने आए:

➤15,00,000/- की राशि GTR Electronics Pvt. Ltd. तक पहुंची।

➤11,00,000/- की राशि Udyam Women Empowerment Foundation के बैंक खाते में भेजी गई।

ठाणे (Thane) में रहने वाले मालिक विशाल चौरे और ए इस खाते का उपयोग साइबर अपराध से प्राप्त धोखाधड़ी की रकम को लेने के लिए करते थे। GTR Electronics Pvt. Ltd. के लिए, धोखाधड़ी के पैसों को सफेद करने (laundering fraud funds) के एकमात्र उद्देश्य से, जाली दस्तावेजों का उपयोग करके पूर्वी दिल्ली के शकूरपुर में एक फर्जी कार्यालय बनाया गया था।

बल्लभगढ़ (Ballabgarh) और ठाणे, महाराष्ट्र में एक रणनीतिक छापेमारी (strategic raid) की गई, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित गिरफ्तारियां हुईं:

➤सुनील कुमार: GTR Electronics Pvt. Ltd. का निदेशक।

➤विशाल चौरे: डोंबिवली, ठाणे, महाराष्ट्र का निवासी।

➤विशाल चौरे की पत्नी और संयुक्त खाताधारक (joint account holder)।

➤इन दोनों (विशाल चौरे और ए) को साइबर अपराध की आय प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले धोखाधड़ी वाले बैंक खातों के संचालन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।