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दिल्ली में यूट्यूबर की घिनौनी करतूत; नाबालिग से रेप, देह व्यापार में धकेलने की कोशिश

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक यूट्यूबर को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे जबरन देह व्यापार में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। 

rape crime
दिल्ली पुलिस ने एक यूट्यूबर को लड़की से रेप और उसे जबरन देह व्यापार में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

दिल्ली के सीलमपुर में एक यूट्यूबर को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और उसे जबरन देह व्यापार में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी और पीड़िता के बीच सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। आरोपी ने अप्रैल 2025 में शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ गलत काम किया। बाद में गुपचुप शादी भी कर ली। आरोपी ने पीड़िता पर देह व्यापार का दबाव बनाया और इनकार करने पर मारपीट की।

मिलने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म

दिल्ली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म और मारपीट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाता है। सोशल मीडिया के जरिए दोनों की पहचान हुई, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। आरोप है कि एक अप्रैल 2025 को आरोपी ने मिलने के बहाने किशोरी को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

देह व्यापार में शामिल करने का बनाया दबाव

विरोध करने पर शादी का झांसा दिया। बाद में उसने कथित तौर पर पीड़िता से गुपचुप शादी कर ली। इसके बाद आरोपी ने किशोरी पर देह व्यापार में शामिल होने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर वह मारपीट और प्रताड़ना करने लगा। लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

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महिला से ब्लैकमेल कर वसूले 3 लाख

वहीं दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक अन्य वारदात में महिला को व्हाट्सऐप पर वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल कर तीन लाख रुपये वसूलने का मामला सामने आया है। इसको लेकर शाहबाद डेरी थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने ठगी और अवैध वसूली की धारा में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि 32 वर्षीय महिला परिवार के साथ रहती है। वह एक खिलौना फैक्टरी में काम करती है।

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वीडियो वायरल करने की धमकी

पीड़िता ने बताया कि एक दिन व्हाट्सऐप पर अंजान नंबर से वीडियो कॉल आई। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से अंजान शख्स उससे बातें करने लगा। फिर फोन काट दिया। इसके बाद पीड़िता के व्हाट्सऐप पर एक अश्लील वीडियो आया जिसमें खुद उसकी फोटो लगी हुई थी। फोन पर दूसरी तरफ से शख्स ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसके साथ ही ऐसा नहीं करने के लिए तीन लाख रुपये की रकम मांगी।

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कर्ज लेकर मांग पूरी की

पीड़िता ने पहले धमकी की अनदेखी की, लेकिन बाद में वह रुपये देने को तैयार हो गई। पीड़िता ने पचास हजार रुपये अपनी फैक्टरी की मालकिन से उधार लिए। फिर अपने गहने बेचकर ढाई लाख रुपये जुटाए। इस बीच दी हुई अवधि पर ठग का फोन आया तो पीड़िता ने रकम की व्यवस्था होने की बात कही। इस पर आरोपी ने जल्द दोबारा कॉल करने की बात कह फोन काट दिया।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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