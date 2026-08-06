दिल्ली में यूट्यूबर की घिनौनी करतूत; नाबालिग से रेप, देह व्यापार में धकेलने की कोशिश
दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक यूट्यूबर को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे जबरन देह व्यापार में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली के सीलमपुर में एक यूट्यूबर को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और उसे जबरन देह व्यापार में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी और पीड़िता के बीच सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। आरोपी ने अप्रैल 2025 में शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ गलत काम किया। बाद में गुपचुप शादी भी कर ली। आरोपी ने पीड़िता पर देह व्यापार का दबाव बनाया और इनकार करने पर मारपीट की।
मिलने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म
दिल्ली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म और मारपीट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाता है। सोशल मीडिया के जरिए दोनों की पहचान हुई, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। आरोप है कि एक अप्रैल 2025 को आरोपी ने मिलने के बहाने किशोरी को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
देह व्यापार में शामिल करने का बनाया दबाव
विरोध करने पर शादी का झांसा दिया। बाद में उसने कथित तौर पर पीड़िता से गुपचुप शादी कर ली। इसके बाद आरोपी ने किशोरी पर देह व्यापार में शामिल होने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर वह मारपीट और प्रताड़ना करने लगा। लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।
महिला से ब्लैकमेल कर वसूले 3 लाख
वहीं दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक अन्य वारदात में महिला को व्हाट्सऐप पर वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल कर तीन लाख रुपये वसूलने का मामला सामने आया है। इसको लेकर शाहबाद डेरी थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने ठगी और अवैध वसूली की धारा में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि 32 वर्षीय महिला परिवार के साथ रहती है। वह एक खिलौना फैक्टरी में काम करती है।
वीडियो वायरल करने की धमकी
पीड़िता ने बताया कि एक दिन व्हाट्सऐप पर अंजान नंबर से वीडियो कॉल आई। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से अंजान शख्स उससे बातें करने लगा। फिर फोन काट दिया। इसके बाद पीड़िता के व्हाट्सऐप पर एक अश्लील वीडियो आया जिसमें खुद उसकी फोटो लगी हुई थी। फोन पर दूसरी तरफ से शख्स ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसके साथ ही ऐसा नहीं करने के लिए तीन लाख रुपये की रकम मांगी।
कर्ज लेकर मांग पूरी की
पीड़िता ने पहले धमकी की अनदेखी की, लेकिन बाद में वह रुपये देने को तैयार हो गई। पीड़िता ने पचास हजार रुपये अपनी फैक्टरी की मालकिन से उधार लिए। फिर अपने गहने बेचकर ढाई लाख रुपये जुटाए। इस बीच दी हुई अवधि पर ठग का फोन आया तो पीड़िता ने रकम की व्यवस्था होने की बात कही। इस पर आरोपी ने जल्द दोबारा कॉल करने की बात कह फोन काट दिया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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