दिल्ली में पार्किंग और पालतू कुत्ते को लेकर कहासुनी के बाद फायरिंग, एक जख्मी

दिल्ली में पार्किंग और पालतू कुत्ते को लेकर कहासुनी के बाद फायरिंग, एक जख्मी

दिल्ली के करावल नगर में पार्किंग और पालतू कुत्ते को लेकर हुए विवाद में हुई फायरिंग में 19 साल का एक युवक घायल हो गया। दोनों पक्षों में लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी जो बहस के बाद हिंसक झड़प में बदल गई।

Dec 27, 2025 06:57 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली के करावल नगर में पार्किंग और पालतू कुत्ते को लेकर हुए विवाद में हुई फायरिंग में 19 साल का एक युवक घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों में लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी जो बहस के बाद हिंसक झड़प में बदल गई। घायल युवक को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए टीमें छापेमारी कर रही हैं।

करावल नगर इलाके में शुक्रवार की रात पार्किंग के विवाद में हुई गोलीबारी में खुलासा हुआ है कि दोनों गुटों के बीच पार्किंग के अलावा पालतू कुत्ते की देखरेख को लेकर पहले से विवाद था। शुक्रवार को गोलीबारी के बाद से एक गुट के लोग फरार हैं।

उत्तर पूर्वी जिला डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार रात करावल नगर पुलिस को गोलीबारी की सूचना मिली थी। पुलिस गली संख्या-6 प्रेम विहार पहुंची तो उसे वहां ईस्ट नत्थू कॉलोनी निवासी प्रिंस घायल अवस्था में मिला। प्रिंस ने बताया कि पार्किंग को लेकर कहासुनी के बाद दूसरे गुट के लोगों ने फायरिंग की।

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि फायरिंग पार्किंग की समस्याओं और पड़ोस में पालतू कुत्ते को संभालने से जुड़े विवादों को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चल रही दुश्मनी का नतीजा थी। दोनों पक्षों के बीच हुई बहस में फायरिंग हुई थी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन विवादों के संबंध में पुलिस ने पहले भी कार्रवाई की थी लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा। इस घटना पर करावल नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। सुराग जुटाने के साथ ही इलाके के CCTV फुटेज का विश्लेषण करने और फायरिंग में शामिल संदिग्धों का पता लगाने के लिए कई पुलिस टीमों को लगाया गया है। घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने की कोशिशें भी जारी हैं।

