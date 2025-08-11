delhi crime youth drowns during swimming at mcd swimming pool दिल्ली में फिर एक को निगल गया MCD का स्विमिंग पूल, डूबकर युवक की मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime youth drowns during swimming at mcd swimming pool

दिल्ली में फिर एमसीडी के एक स्विमिंग पूल में बड़ा हादसा हुआ है। बताया जाता है कि शालीमार बाग इलाके में एमसीडी के एक स्विमिंग पूल में उतरे एक युवक की डूबने से मौत हो गई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 03:35 PM
दिल्ली में फिर एक एमसीडी के स्विमिंग पूल में बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस ने बताया कि अंकित नाम का युवक जो अपने दोस्तों के साथ शालीमार बाग इलाके में एमसीडी के स्विमिंग पूल में उतरा था उसकी डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर शालीमार बाग थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन की। युवक को पानी से निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 10 अगस्त की शाम को लगभग 5:30 बजे सूचना मिली कि अंकित कुमार (25) दिल्ली के शालीमार बाग स्थित बीके-2 स्थित एमसीडी स्विमिंग पूल में तैरते समय डूब गए हैं। उनके छोटे भाई और दोस्त उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

शव को बीजेआरएम अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखा गया है। पूछताछ और एमएलसी संख्या 332/25 के आधार पर धारा 106(1) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। घटना की जांच जारी है। बताया जाता है कि अंकित के डूबने की घटना रविवार को दोपहर के वक्त हुई। पुलिस का कहना है कि वह वारदात की छानबीन के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम शालीमार बाग इलाके में स्थित इस स्विमिंग पूल का संचालन करता है। यह स्विमिंग पूल में रविवार को बंद रहता है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि छुट्टी के दिन अंकित और उसके साथी स्विमिंग पूल में दाखिल कैसे हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि तैरने के दौरान अंकित गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दोस्तों एवं अन्य लोगों ने उसको बचाने की काफी कोशिशें की लेकिन समय पर बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए।

दिल्ली में एमसीडी के स्विमिंग पूल में डूबकर मरने की यह कोई पहली घटना नहीं है। अभी बीते जून महीने में ही दिल्ली के पीतमपुरा में एमसीडी के एक स्वीमिंग पूल में डूबने से छह साल के बच्चे की मौत हो गई थी। मृतक छह साल का तक्ष अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। वह पहली क्लास में पढ़ता था। मौर्या एंक्लेव थाना पुलिस ने इस घटना के बारे में लापरवाही से मौत का केस दर्ज किया था।