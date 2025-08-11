दिल्ली में फिर एक को निगल गया MCD का स्विमिंग पूल, डूबकर युवक की मौत

दिल्ली में फिर एमसीडी के एक स्विमिंग पूल में बड़ा हादसा हुआ है। बताया जाता है कि शालीमार बाग इलाके में एमसीडी के एक स्विमिंग पूल में उतरे एक युवक की डूबने से मौत हो गई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली में फिर एक एमसीडी के स्विमिंग पूल में बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस ने बताया कि अंकित नाम का युवक जो अपने दोस्तों के साथ शालीमार बाग इलाके में एमसीडी के स्विमिंग पूल में उतरा था उसकी डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर शालीमार बाग थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन की। युवक को पानी से निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 10 अगस्त की शाम को लगभग 5:30 बजे सूचना मिली कि अंकित कुमार (25) दिल्ली के शालीमार बाग स्थित बीके-2 स्थित एमसीडी स्विमिंग पूल में तैरते समय डूब गए हैं। उनके छोटे भाई और दोस्त उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

शव को बीजेआरएम अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखा गया है। पूछताछ और एमएलसी संख्या 332/25 के आधार पर धारा 106(1) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। घटना की जांच जारी है। बताया जाता है कि अंकित के डूबने की घटना रविवार को दोपहर के वक्त हुई। पुलिस का कहना है कि वह वारदात की छानबीन के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम शालीमार बाग इलाके में स्थित इस स्विमिंग पूल का संचालन करता है। यह स्विमिंग पूल में रविवार को बंद रहता है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि छुट्टी के दिन अंकित और उसके साथी स्विमिंग पूल में दाखिल कैसे हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि तैरने के दौरान अंकित गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दोस्तों एवं अन्य लोगों ने उसको बचाने की काफी कोशिशें की लेकिन समय पर बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए।