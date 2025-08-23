delhi crime young man who gone out with his sister beaten in madanpur khadar मिट्टी से भरा गैलन उठा कर दे मारा; दिल्ली में बहन के साथ निकले युवक पर हमले का VIDEO वायरल, Ncr Hindi News - Hindustan
मिट्टी से भरा गैलन उठा कर दे मारा; दिल्ली में बहन के साथ निकले युवक पर हमले का VIDEO वायरल

दिल्ली के मदनपुर खादर में बहन के साथ बाहर गए एक 18 साल के युवक पर हिंसक हमले की घटना सामने आई है। पुलिस ने बताया कि उसने आरोपियों की पहचान कर ली है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 23 Aug 2025 09:31 PM
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर में बहन के साथ बाहर गए एक 18 साल के युवक पर हिंसक हमले की घटना सामने आई है। यह घटना शुक्रवार को देर रात हुई। यह घटना तब प्रकाश में आई जब सोशल मीडिया पर कथित तौर पर हाथापाई का एक वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसने आरोपियों की पहचान कर ली है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि यह झड़प पीड़ित और कुछ लड़कों के बीच बहस के बाद हुई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावर कथित तौर पर उसका रास्ता रोक रहे थे।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कालिंदी कुंज स्थित मदनपुर खादर में शुक्रवार रात रोडरेज में एक 18 वर्षीय युवक को कुछ लड़कों ने बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। वारदात की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, 22 अगस्त की रात करीब 10.26 बजे कंट्रोल रूम में दो अलग-अलग पीसीआर कॉल मिली।

एक कॉल में लड़कों द्वारा चाकू से हमला करने की सूचना दी गई थी, जबकि दूसरी कॉल में आरोप लगाया गया कि छेड़छाड़ की घटना के बाद मारपीट हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और पीसीआर टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक की पहचान मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय सोमित कुमार के रूप में की। सोमित को तुरंत पीसीआर वैन की मदद से एलबीएस अस्पताल ले जाया गया जहां उसका मेडिकल कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लेकिन लाइव हिन्दुस्तान इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

जांच के दौरान पीड़ित की बहन ने बताया कि वे दोनों बाजार से घर लौट रहे थे। रास्ते में कुछ लड़के खड़े थे। जब बहन ने लड़कों से रास्ता छोड़ने को कहा तो कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते उन्होंने उसके भाई पर हमला कर दिया। लेकिन पुलिस की प्रारंभिक जांच में ना तो चाकू के इस्तेमाल की पुष्टि हुई, न ही छेड़छाड़ की बात सामने आई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मारपीट करने वाले आरोपी लड़कों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।