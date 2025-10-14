Hindustan Hindi News
दिल्ली: साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा का यौन उत्पीड़न, हंगामा और विरोध प्रदर्शन

दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (एसएयू) के परिसर में एक छात्रा का चार लोगों ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। छात्रा के लापता होने की सूचना मिली थी। इसके एक दिन बाद 13 अक्टूबर को वह परिसर में ही घायल हालत में मिली। उसके कपड़े फटे थे। 

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 05:10 PM
दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (एसएयू) में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के परिसर में एक छात्रा का चार लोगों ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। इस घटना को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश दिखा। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि छात्रा के लापता होने की सूचना मिली थी। इसके एक दिन बाद 13 अक्टूबर को वह परिसर में ही घायल हालत में मिली। उसके कपड़े फटे थे।

एसएयू ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। एसएयू ने कहा कि वह अपने छात्रों के साथ है।पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अंकित चौहान ने बताया कि छात्रा के किसी जानने वाले ने फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद तुरंत एक टीम मौके पर पहुंची। पीड़िता के बयान के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ वारदात की जांच की जा रही है। परिसर में छानबीन की गई। छात्रा को विश्वविद्यालय के सभागार के पास पाया गया। उसे मेडिकल जांच के लिए पास के एक अस्पताल ले जाया गया। उसकी काउंसलिंग की जा रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्राथमिकी में सामूहिक दुष्कर्म के प्रयास के आरोप दर्ज किए गए हैं।

छात्रा ने पुलिस को बताया कि सभागार के पास उसे चार लोगों ने खींच लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन से परिसर के सीसीटीवी फुटेज सौंपने के निर्देश दिए गए हैं ताकि छात्रा के हॉस्टल के कमरे से निकलने के बाद उसके साथ क्या हुआ। इसका पता लगाया जा सके। छात्रा कोटा में एक साल बिताने के बाद दो हफ्ते पहले ही एसएयू परिसर में आई थी। छात्रा अपने माता-पिता के अलग होने के बाद से डिप्रेशन का इलाज करा रही है।

उसके पिता बिहार में जबकि मां मुंबई में रहती हैं। कैंपस में सोमवार शाम को एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न की खबर जैसे ही फैली, छात्रों में आक्रोश देखा गया। छात्र प्रशासनिक भवन में इकट्ठा हो गए। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। छात्रों का यह भी आरोप था कि पुलिस को वारदात के बारे में देरी से सूचित किया गया।

