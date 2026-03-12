Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली के होटल में मिली युवती की लाश, दोस्त पर हत्या का शक; गले पर मिले निशान

Mar 12, 2026 10:50 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली के लाहौरी गेट के एक होटल में एक युवती की गला घोंटकर हत्या किए जाने की घटना सामने आई है। पीड़िता बुधवार को लापता हुई थी। परिजन उसे तलाश रहे थे। पुलिस को शक है कि युवती के दोस्त ने ही हत्या की है। 

दिल्ली के होटल में मिली युवती की लाश, दोस्त पर हत्या का शक; गले पर मिले निशान

दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके के एक होटल में एक युवती की लाश पाई गई। उसके गले पर निशान पाए गए हैं। उसकी गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका है। सौम्या जाफराबाद की रहने वाली थी और चांदनी चौक में अकाउंटेंट थी। वह बुधवार को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी लेकिन दफ्तर नहीं पहुंची थी। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में पता चला है कि सौम्या एक दोस्त के साथ होटल गई थी जो बाद में होटल से अकेला ही निकला था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

अकाउंटेंट की नौकरी करती थी युवती

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि होटल में मृत पाई गई युवती की पहचान सौम्या जायसवाल (24) के रूप में हुई है। सौम्या अपने परिवार के साथ जाफराबाद इलाके में रहती थी। सौम्या चांदनी चौक में अकाउंटेंट की नौकरी करती थी। परिजनों ने बताया कि सौम्या रोज की तरह बुधवार को सुबह दफ्तर के लिए निकली थी। परिजनों ने दोपहर को उसे फोन किया तो कॉल नहीं पिक हुई। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार कॉल किया लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

गुमशुदगी की शिकायत पर हुई तलाश

इसके बाद परिजन चांदनी चौक स्थित उसके दफ्तर पहुंचे। आफिस से पता चला कि सौम्या तो छुट्टी पर है। इसके बाद परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। उन्होंने सौम्या को उसके मित्रों के यहां भी तलाशा लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तो शाम को जाफराबाद थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तकनीकी जांच की तो सौम्या की लोकेशन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास मिली।

ये भी पढ़ें:अब दिल्ली के साकेत में मणिपुर की युवती पर हमला, फब्तियां कसने के विरोध पर मारपीट

सीसीटीवी फुटेज की छानबीन

पुलिस छानबीन कर ही रही थी कि देर रात को होटल स्टॉफ का फोन आया। उन्होंने बताया कि वहां एक युवती की लाश मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसने परिजनों को बुला लिया। पुलिस ने डेड बॉडी की शिनाख्त कराई तो उन्होंने सौम्या के तौर पर पहचान कर ली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की छानबीन शुरू की और होटल स्टॉफ से भी पूछताछ की गई। शुरुआती जांच में पता चला कि सौम्या किसी दोस्त के साथ दोपहर को होटल पहुंची थी। होटल में एक कमरा बुक किया था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली मेट्रो में किया मास्टरबेट, महिला का हैरेसमेंट; कोर्ट ने बरकरार रखी सजा

गले पर मिले निशान

पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि कुछ देर बाद ही युवक होटल से निकल गया था। पुलिस को मृतका के गले पर गहरे निशान मिले हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि युवती की गला घोंटकर हत्या की गई है। हत्या का शक उसके साथ होटल पहुंचे युवक पर है। पुलिस युवकी की तलाश कर रही है। पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही रही है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के नेब सराय में लड़की के किडनैप की कोशिश, शोर मचाने पर बची जान
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।