दिल्ली में खौफनाक वारदात; घर में घुसकर महिला की हत्या, धारदार हथियार से कई वार

Feb 15, 2026 09:24 pm IST Krishna Bihari Singh
Follow Us on

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में एक महिला की घर में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात के समय पति बाहर थे। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस को शव पर चोट के कई निशान मिले। 

उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में रविवार को एक 55 वर्षीय महिला का शव उसके घर में मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। महिला के सिर, हाथ व पैर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे और उनसे खून बह रहा था। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है और मामला दर्ज करके जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पारिवारिक संपत्ति विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है।

महिला से अलग रहते हैं बेटे

पुलिस सभी संभावित कोणों से मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक महिला की पहचान 55 वर्षीय विमला देवी के रूप में हुई है। वह अपने पति के साथ मकान संख्या-766, अमर कॉलोनी इलाके में रहती थी। पति महावीर प्राइवेट कंपनी से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उसके दो बेटे भी हैं लेकिन वे अलग रहते हैं।

धारदार हथियार से कई वार

रविवार सुबह एक पड़ोसी महिला किसी काम से उसके घर में गई तो विमला का शव देखकर उसके होश उड़ गए। महिला के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे और महिला का पति भी घर पर मौजूद नहीं था। ऐसे में महिला ने तत्काल पड़ोसियों को एकत्रित कर पुलिस को सूचित किया। जांच में पता चला कि वारदात के वक्त महिला का पति महावीर किसी काम से गांव गया हुआ था।

मौके पर पहुंची पुलिस टीम

पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया रविवार सुबह ज्योति नगर थाने में मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। तत्काल उसे उपचार के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया।

घर में जबरन प्रवेश के सुराग नहीं

इधर, क्राइम व एफएसएल की टीमों को भी मौके पर बुलाकर जांच कराई गई। टीमों ने मौके से जरूरी सुराग जुटाए हैं। घर में जबरन प्रवेश के कोई सुराग नहीं मिले हैं। हत्यारोपी का प्रवेश दोस्ताना ही लग रहा है। मौके की जांच से पता चला है कि वह महिला का कोई जानकार ही था। पुलिस मौके से बरामद सुरागों व छानबीन में सामने आए तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस की कई टीमें मामले की जांच करते हुए आरोपी की पहचान व तलाश कर रही हैं।

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

