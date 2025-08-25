दिल्ली: शादी के 4 महीने बाद महिला की संदिग्ध हालात में मौत, पिता बोले- मांग रहे थे दहेज

दिल्ली के द्वारका में एक 22 साल की नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर है। उसके पिता ने इसे दहेज हत्या का मामला बताया है। पुलिस ने मायके पक्ष के बयान पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के छावला इलाके में 21 अगस्त को शादी के महज चार महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका की पहचान कोमल उर्फ वर्षा के रूप में हुई है। पुलिस ने मायके पक्ष के बयान पर दहेज उत्पीड़न और संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 16 अप्रैल, 2025 को कोमल की शादी बाढू सराय गांव निवासी अमन से हुई थी। मृतका के पिता दिनेश ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही अमन और उसके परिजन दहेज को लेकर बेटी को प्रताड़ित करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हर रोज बेटी के साथ मारपीट की जाती थी।

करीब डेढ़ माह पहले बेटी को मायके लाने पहुंचे, तो अमन और परिजनों ने विरोध किया और उसे भेजने से इनकार कर दिया था। दिनेश ने बताया कि 21 अगस्त को अमन के ताऊ ने कॉल कर सूचना दी थी कि कोमल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही परिवार बाढू सराय गांव पहुंचा।

पुलिस को सूचना दी गई और उसे आरटीआरएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्थानीय एसडीएम ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

घुमनहेड़ा निवासी उसके पिता दिनेश ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। वर्षा ने कई बार अमन की ओर से दहेज के लिए दबाव डालने और मारपीट करने की शिकायत की थी। बेटी ने पहले भी उन्हें पति और ससुराल वालों की ओर से लगातार प्रताड़ित किए जाने की बात कही थी।