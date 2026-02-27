Hindustan Hindi News
दिल्ली में महिला ने काटा लिव-इन पार्टनर का प्राइवेट पार्ट, क्या थी वजह?

Feb 27, 2026 10:25 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के वजीराबाद में एक महिला ने नाराजगी के चलते अपने लिव-इन पार्टनर का प्राइवेट पार्ट काट दिया। युवक के दूसरी शादी करने से महिला गुस्से में थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार महिला की तलाश जारी है।

दिल्ली में महिला ने काटा लिव-इन पार्टनर का प्राइवेट पार्ट, क्या थी वजह?

दिल्ली के वजीराबाद में एक महिला ने गुस्से में आकर अपने लिव-इन पार्टनर का प्राइवेट पार्ट काट दिया। घायल युवक एक झोलाछाप डॉक्टर है जिसने हाल ही में दूसरी शादी कर ली थी। इससे आरोपी महिला नाराज थी। घायल युवक खुद अस्पताल पहुंचा। युवक का ऑपरेशन कर अंग जोड़ दिया गया है जबकि पुलिस फरार महिला की तलाश कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला की तलाश में एक टीम बिहार के कटिहार भेजी गई है।

आरोपी के शादी करने से नाराज थी महिला

जानकारी के मुताबिक, 22 साल का रमेश (परिवर्तित नाम) एक झोलाछाप डॉक्टर है जो जगतपुर गांव में क्लिनिक चलाता है। करीब दो साल पहले उसकी मुलाकात दो बच्चों की मां शायरा से हुई थी और वे दोनों वजीराबाद की गली नंबर नौ में लिव-इन पार्टनर की तरह रहने लगे थे। रमेश ने कुछ दिनों पहले किसी और से शादी कर ली थी जिससे शायरा काफी नाराज थी और इसी बीच बुधवार को रमेश शायरा से मिलने उसके पास पहुंचा।

मौका देखकर काटा प्राइवेट पार्ट

पुलिस ने बताया कि शायरा ने हमले से पहले व्यक्ति को कथित तौर पर नशीला पदार्थ दिया था और इसके बाद मौका देखकर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। युवक वजीराबाद की रहने वाली आरोपी अमीना खातून के साथ पिछले दो साल से रिश्ते में था। अपने बयान में पीड़ित ने आरोप लगाया कि वह 24 फरवरी को दिल्ली आया था। उसने यह भी दावा किया कि वे दोनों एक-दूसरे को पिछले दो साल से जानते थे।

खुद पहुंचा अस्पताल

पुलिस ने बताया कि नाराज शायरा ने मौका देखकर युवक का प्राइवेट काट दिया और वहां से फरार हो गई। घायल किसी तरह बाड़ा हिंदूराव अस्पताल पहुंचा। पुलिस ने धारदार हथियार से हमला करने की धारा में केस दर्ज कर लिया है। ऑपरेशन के बाद युवक का अंग जोड़ दिया गया है और पुलिस की एक टीम आरोपी महिला की तलाश में कटिहार रवाना हो गई है।

दूध में नशीला पदार्थ मिला वारदात

पुलिस ने बताया कि घायल रमेश को सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां उसका ऑपरेशन हुआ। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मेडिकल रिपोर्ट ली और पीड़ित का बयान दर्ज किया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि महिला ने रात में उसके दूध में नशीला पदार्थ मिला दिया था। रात करीब 2.30 बजे जब वह बेहोशी की हालत में था तब महिला ने धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

