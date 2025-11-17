दिल्ली में रेलवे ट्रैक के पास मिली महिला की डेड बॉडी, रेप के बाद हत्या का शक

संक्षेप: दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात महिला की हत्या कर दी गई। महिला की लाश पर चोट के निशान थे। उसके कपड़े फटे हुए हैं। महिला की रेप के बाद हत्या किए जाने की आशंका है।

दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर शेड नंबर 2 के पीछे रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात महिला की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि 16 नवंबर को एएसआई धर्मेंद्र थाना सब्जी मंडी से सूचना मिली कि लगभग 40 से 42 साल की एक महिला की लाश पटरियों के पास पड़ी है। लाश पर चोट के निशान हैं और कपड़े फटे हुए हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सब्जी मंडी रेलवे पुलिस में तैनात एएसआई ने रेलवे स्टेशन के पीछे झाड़ियों में महिला का शव देखकर पुलिस को सूचना दी थी। महिला के चेहरे और सिर पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। पूरे शरीर पर चोट लगी थी और कपड़े फटे थे। महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

इस सूचना पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटना स्थल पर महिला की लाश को अर्धनग्न अवस्था में पाया। महिला के चेहरे और सिर पर चोटों के कई निशान और गहरे घाव थे। शक है कि उसको किसी धारदार हथियार से मारा गया होगा। महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। उसकी उम्र 40 से 42 साल के बीच बताई जा रही है।

महिला की लंबाई लगभग 5 फीट है। जांच में सामने आया है कि वह कूड़ा जमा कर बेचने का काम करती थी। मौके से एक संदिग्ध हथियार के साथ महिला और पुरुष की एक जोड़ी चप्पलें भी बरामद की गई हैं। क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल की छानबीन की। पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले।

महेंद्रा पार्क थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है लेकिन स्थिति देखकर दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई तो रिपोर्ट के आधार पर अन्य धाराएं जोड़ी जाएंगी।