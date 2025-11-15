Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime woman and young man shot in room one died in punjabi bagh
बंद कमरे में महिला और युवक को लगी गोली, युवती की मौत; दिल्ली के पंजाबी बाग में वारदात

बंद कमरे में महिला और युवक को लगी गोली, युवती की मौत; दिल्ली के पंजाबी बाग में वारदात

संक्षेप: दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में एक घर में मौजूद युवक और युवती को गोली लग गई। इसमें घायल युवती की मौत हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Sat, 15 Nov 2025 10:43 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में शनिवार को एक घर में मौजूद युवक और युवती को गोली मारने की वारदात सामने आई है। गोली लगने से 24 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जबकि युवक 25 वर्षीय नीरज की हालत गंभीर है। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची पंजाबी बाग थाना पुलिस युवक को अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने 24 वर्षीय मुस्कान के शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब्त

पुलिस ने मामले में हत्या और हत्या का प्रयास की धारा में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस दोनों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस उपायुक्त डीएस भास्कर ने बताया कि मृत युवती मुस्कान बी-28बी, ओल्ड स्लम क्वार्टर्स, पश्चिम पुरी इलाके में रहती थी। जबकि नीरज पंजाबी बाग इलाके में रहता है।

मामा ने दी पुलिस को सूचना

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार को मुस्कान के मामा ने पुलिस को मुस्कान और नीरज के घर में घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना दी थी। एसएचओ पंजाबी बाग अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां एक कमरे में युवती और दूसरे कमरे में युवक घायल अवस्था में पड़े हुए थे। पुलिस ने दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया।

युवक की हालत की नाजुक

युवक को आईसीयू में भर्ती किया गया है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की और प्राथमिक जांच के दौरान घर से मिले दस्तावेजों से दोनों की पहचान मुस्कान और नीरज के रूप में हुई। पुलिस को पता चला कि जहां दोनों घायल अवस्था में मिले थे, वह मुस्कान का घर था। मुस्कान का कुछ दिन पहले ही तलाक हुआ था। जिसके बाद से वह इस घर में रह रही थी।

बहन को भेजा था घर से बाहर

पंजाबी बाग थाना पुलिस ने वैज्ञानिक सबूत जुटाने के लिए क्राइम टीम और एफएसएल टीम को मौके पर बुला कर जांच में सहयोग लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नीरज शादीशुदा है और मुस्कान की शादी 2023 में हुई थी और का तलाक कुछ दिन पहले ही हुआ है। शादी से पहले दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। तलाश के बाद से ही नीरज मुस्कान से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था।

कमरे को अंदर से कर दिया था लॉक

नीरज शनिवार को मुस्कान के घर आया। मुस्कान अपनी छोटी बहन के साथ घर में मौजूद थी। नीरज ने उसकी छोटी बहन को सौ रुपये देकर बाजार से फल लाने के लिए भेज दिया। उसके बाद नीरज ने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। बताया जा रहा है कि गोली चलने के बाद मुस्कान के मामा ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। मुस्कान के सिर में गोली का निशान है, जबकि नीरज की सीने में गोली का निशान है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।