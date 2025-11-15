बंद कमरे में महिला और युवक को लगी गोली, युवती की मौत; दिल्ली के पंजाबी बाग में वारदात

संक्षेप: दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में एक घर में मौजूद युवक और युवती को गोली लग गई। इसमें घायल युवती की मौत हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में शनिवार को एक घर में मौजूद युवक और युवती को गोली मारने की वारदात सामने आई है। गोली लगने से 24 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जबकि युवक 25 वर्षीय नीरज की हालत गंभीर है। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची पंजाबी बाग थाना पुलिस युवक को अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने 24 वर्षीय मुस्कान के शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है।

सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब्त पुलिस ने मामले में हत्या और हत्या का प्रयास की धारा में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस दोनों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस उपायुक्त डीएस भास्कर ने बताया कि मृत युवती मुस्कान बी-28बी, ओल्ड स्लम क्वार्टर्स, पश्चिम पुरी इलाके में रहती थी। जबकि नीरज पंजाबी बाग इलाके में रहता है।

मामा ने दी पुलिस को सूचना पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार को मुस्कान के मामा ने पुलिस को मुस्कान और नीरज के घर में घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना दी थी। एसएचओ पंजाबी बाग अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां एक कमरे में युवती और दूसरे कमरे में युवक घायल अवस्था में पड़े हुए थे। पुलिस ने दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया।

युवक की हालत की नाजुक युवक को आईसीयू में भर्ती किया गया है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की और प्राथमिक जांच के दौरान घर से मिले दस्तावेजों से दोनों की पहचान मुस्कान और नीरज के रूप में हुई। पुलिस को पता चला कि जहां दोनों घायल अवस्था में मिले थे, वह मुस्कान का घर था। मुस्कान का कुछ दिन पहले ही तलाक हुआ था। जिसके बाद से वह इस घर में रह रही थी।

बहन को भेजा था घर से बाहर पंजाबी बाग थाना पुलिस ने वैज्ञानिक सबूत जुटाने के लिए क्राइम टीम और एफएसएल टीम को मौके पर बुला कर जांच में सहयोग लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नीरज शादीशुदा है और मुस्कान की शादी 2023 में हुई थी और का तलाक कुछ दिन पहले ही हुआ है। शादी से पहले दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। तलाश के बाद से ही नीरज मुस्कान से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था।