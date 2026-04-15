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प्रेमी की शादी रोकने के लिए खौफनाक कदम; दिल्ली में महिला ने दुल्हन पर फेंका तेजाब

Apr 15, 2026 11:02 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली के गोकुलपुरी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक 21 साल की युवती अपनी शादी से पहले तेजाब हमले का शिकार हो गई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

प्रेमी की शादी रोकने के लिए खौफनाक कदम; दिल्ली में महिला ने दुल्हन पर फेंका तेजाब

दिल्ली के गोकुलपुरी में महिला ने प्रेमी की शादी को रोकने के लिए ऐसा खौफनाक कदम उठाया जो हैरान करने वाला है। आरोपी दूल्हे की पूर्व प्रेमिका ने शादी को रोकने के लिए दूल्हन पर तेजाब से हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी। दूल्हे की पूर्व प्रेमिका तेजाब पीड़ित महिला की पड़ोसी है। हमले में युवती का चेहरा, आंखें और हाथ झुलस गए हैं। उसको जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की शादी 19 अप्रैल को होनी थी। तेजाब हमले के चलते उसकी आंखों, चेहरे, गर्दन और हाथ पर जलने के निशान बन गए हैं। 19 अप्रैल को पीड़िता की बहन की भी शादी होनी थी। पीड़िता का गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 12.30 बजे इंदिरा विहार स्थित पीड़िता के घर पर हुई। घटना के वक्त मेहंदी की रस्म चल रही थी।

बातचीत के बीच एसिड अटैक

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि समारोह के दौरान आरोपी महिला पीड़िता के घर पहुंची और उस पर तेजाब फेंक दिया। दोनों महिलाएं सामान्य रूप से बातचीत कर रही थीं और मेहंदी लगाने के तरीके पर चर्चा कर रही थीं, तभी आरोपी महिला ने अचानक एक बोतल खोली और उसमें रखा तेजाब पीड़िता के चेहरे पर फेंक दिया। इस हमले से अफरा-तफरी मच गई।

लोगों ने महिला को पकड़ा

परिवार के लोग पीड़िता की मदद के लिए भागे जो जलन और दर्द से परेशान थी। कुछ लोगों ने 26 साल की आरोपी महिला को पकड़कर पुलिस को खबर दे दी। डॉक्टरों ने पीड़िता को अपनी देखरेख में रखा है। शुरुआती जांच से पता चला है कि जिस तरह महिला घर में घुसी और बात करते समय तेजाब फेंका। इस घटना से लग रहा है कि यह हमला पहले से तय था और निजी दुश्मनी की वजह से किया गया था।

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5 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला पीड़िता की पड़ोसी है। उसका पीड़िता के होने वाले पति के साथ 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस के अनुसार, 26 साल की इस महिला को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गोकुलपुरी थाने की पुलिस टीम जब सूचना मिलने पर इंदिरा विहार पहुंची तो पता चला कि परिवार वाले घायल महिला को पहले ही जीटीबी अस्पताल ले जा चुके हैं।

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जलन और गुस्से में आकर वारदात

पुलिस के अनुसार, जांच में पता चला है कि आरोपी महिला का उस आदमी के साथ चक्कर था जिससे पीड़िता की शादी होने वाली थी। आरोपी महिला अपने प्रेमी की शादी से परेशान थी। वह प्रेमी की मंगेतर से जल रही थी। आरोपी महिला ने जलन और गुस्से में आकर पीड़िता पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसे तेजाब कहां से मिला। हमले के तरीके से लग रहा है कि यह पूरी तरह सुनियोजित था।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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