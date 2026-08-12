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नशीली दवा दे गला घोंटा, करंट लगाए, डंडों से हमला, दिल्ली में नाजिया की हैवानियत

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नीला ड्रम कांड के बाद अब दिल्ली में एक महिला ने पति की हत्या के दौरान क्रूरता की हदें पार कर दी। आरोपी 45 साल की नाजिया ने अपने 20 साल के प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति को खौफनाक मौत दी।   

Delhi Crime and Delhi Police
नीला ड्रम कांड के बाद अब दिल्ली में नाजिया ने पति की हत्या में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी।

दिल्ली के संगम विहार में एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया। आरोपी महिला ने पति की हत्या करने के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। आरोपी महिला ने पहले पति को नशीली गोलियां देकर बेसुध किया, फिर रस्सी से गला घोंटा। महिला ने पति को बिजली का झटका भी दिया और डंडों से मारकर उसकी हत्या करा दी। महिला ने प्रेमी को पति की हत्या के लिए 5 लाख रुपये देने का वादा किया था। आरोपी महिला ने पुलिस के सामने चोरों द्वारा हत्या की बात कही।

पहले नशीली दवा पिलाई और हमला

पुलिस ने बुधवार को बताया कि 45 वर्षीय मंजू उर्फ ​​नाजिया ने अपने 20 साल के प्रेमी चमन और उसके 28 वर्षीय साथी किशन के साथ मिलकर अपने पति मुन्ना लाल की हत्या की साजिश रची। ​​नाजिया ने मुन्ना लाल को बेसुध करने के लिए पानी में नशीली दवा मिलाई। इसके बाद उसके प्रेमी चमन और उसके साथी किशन ने मुन्ना लाल पर हमला किया।

गला घोंटा, बिजली का झटका और डंडो से पीटा

आरोपी महिला और प्रेमी ने रस्सी से मुन्ना लाल का गला घोंटा और बिजली का झटका भी दिया।आरोपियों को इतने से संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने मुन्ना लाल को डंडो से मारा।

घर के पास फेंकी लाश

मुन्ना लाल की मौत के बाद आरोपियों ने उसकी लाश को दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में घर के पास फेंक दी। पुलिस ने बताया कि 10 अगस्त को सुबह 5.15 बजे दक्षिण दिल्ली इलाके में एक लाश मिलने की सूचना मिली। मुन्ना लाल घटनास्थल पर मृत पाए गए और उनके शरीर पर चोट के कई निशान थे।

पुलिस को किया गुमराह, चोरों के हमले में हुई मौत

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (दक्षिण) अनंत मित्तल ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि नाजिया ने शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने दावा किया कि घर में घुसने वाले चोरों ने उसके पति की हत्या कर दी। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने घर का सामान इधर-उधर बिखेर दिए थे। यही नहीं कुछ चीजें गायब भी कर दी थीं।

CCTV फुटेज और अन्य सुबूतों ने खोली पोल

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (दक्षिण) अनंत मित्तल ने बताया कि घर के बाहर लगे CCTV कैमरे की फुटेज से आरोपियों की पोल-पट्टी खुल गई। फुटेज में एक नकाबपोश को रात करीब 1.45 बजे घर में घुसते और उसी रात करीब 3.15 बजे निकलते हुए देखा गया। अन्य सबूतों की भी छानबीन की गई तो पाया गया कि हत्या पहले से सोची-समझी साजिश के तहत की गई थी।

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सुबूत सामने देख उड़ गए होश, कबूला जुर्म

नाजिया ने चमन को 5 लाख रुपये देने का वादा करके पति की हत्या में मदद के लिए राजी किया और हत्या के तुरंत बाद उसे 20 हजार रुपये दिए। पुलिस ने जांच के बाद जब पूरे सबूत नाजिया के सामने रख दिए तो उसके होश उड़ गए। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या की वजह घरेलू झगड़ा, पैसों की तंगी, मारपीट और नाजिया का अपमानित महसूस करना था।

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इन वजहों से खफा थी नाजिया

पुलिस ने बताया कि उसका चमन के साथ चक्कर के कारण पति की नाराजगी भी एक वजह थी। कत्ल की रात मुन्ना लाल को नींद की गोलियां देने के लिए नाजिया को चमन ने ही गोलियां दी थीं। मुन्ना लाल जब बेसुध सो गया तो आरोपियों ने उसका गला घोंट दिया। आरोपियों ने उसको बिजली का झटका दिया गया और यह पक्का करने के लिए कि वह मर चुका है उसे डंडे से भी बेरहमी से पीटा। पुलिस ने नाजिया, चमन और किशन को अरेस्ट कर लिया है। आरोपियों से 15 हजार रुपये भी बरामद किए गए हैं।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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