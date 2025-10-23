Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime two people burnt to death after car rams into moving truck
दिल्ली में बड़ा हादसा; चलते ट्रक में घुसी बेकाबू कार, दो की जिंदा जलकर मौत

दिल्ली में बड़ा हादसा; चलते ट्रक में घुसी बेकाबू कार, दो की जिंदा जलकर मौत

संक्षेप: दिल्ली के रानी बाग इलाके में बुधवार रात को एक भयानक हादसा हो गया। एक फॉर्च्यूनर कार बेकाबू होकर चलते ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार में बैठे दो युवकों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। पढ़ें यह रिपोर्ट…

Thu, 23 Oct 2025 09:31 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
दिल्ली के रानी बाग इलाके में बुधवार रात चलते ट्रक में टकराने के बाद फॉर्च्यूनर कार में भयंकर आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से कार में बैठे दो युवकों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मीरा बाग निवासी 20 वर्षीय हेनरी व पश्चिम विहार निवासी 21 वर्षीय दीपांशु चंदीला के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रक चालक दिगंबर को पकड़कर दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है।

परिवार में माता पिता और बहनें

फिलहाल दिल्ली पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से मामले की छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों मृतक युवक कजिन भाई हैं और दुर्घटनाग्रस्त कार हेनरी के पिता की है। इसके पिता मोबाइल टावर लगाने का काम करते हैं। जबकि दीपांशु के पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं। हेनरी के बड़े भाई की कुछ सालों पहले मौत हो गई है। माता पिता के साथ इसकी बहनें हैं।

पराठा खाने निकले थे युवक

बुधवार देर रात दोनों भाई हेनरी के पिता की कार से मुरथल पराठा खाने जाने के लिए निकले थे। लेकिन जब वे रोहिणी सेक्टर तीन से मधुबन चौक की तरफ उतर रहे थे तो इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में घुस गई और तुरंत कार में भयंकर आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से दोनों भाई कार के अंदर जिंदा जलकर खाक हो गए।

कपड़ों की मदद से बहन ने की पहचान

हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। इसके बाद गाड़ी के पंजीकरण संख्या इत्यादि की मदद से कारमालिक की पहचान करके परिजनों को सूचित किया। इसके बाद हेनरी की बहनों ने कपड़ों के जले हिस्सों की मदद से मृतक की पहचान की। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ करने के अलावा पूरे मामले की जांच कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
