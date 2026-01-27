दिल्ली में पिस्टल छीन कांस्टेबल पर फायर, बाइक वाले की कनपटी पर बंदूक रख फरार

संक्षेप: दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में दो युवकों ने एक हेड कांस्टेबल की सर्विस पिस्टल छीन कर उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मी पर गोली चला दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है।

दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में एक हेड कांस्टेबल के साथ लूटपाट और हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया जाता है कि गश्त के दौरान जब कांस्टेबल ने झाड़ियों में नशा कर रहे दो युवकों को टोका तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान आरोपियों ने पुलिसकर्मी की सर्विस पिस्टल छीन ली और उन पर गोली चला दी लेकिन कांस्टेबल ने सूझबूझ से अपनी जान बचाई। आरोपी फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है।

सर्विस पिस्टल छीनकर चला दी गोली सूत्रों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में दो लोगों ने दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल से उसकी सर्विस पिस्टल छीनकर उस पर गोली चला दी। यह घटना 22 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे हुई जब हेड कांस्टेबल वर्दी में नियमित गश्त पर था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उसे जानकारी दी कि दो युवक पास की झाड़ियों में नशा कर रहे हैं।

हमला कर छीन ली पिस्टल सूत्रों ने बताया कि कांस्टेबल राजकुमार ने मौके पर पहुंचकर जब उनसे पूछताछ शुरू की तो नाराज युवकों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस कांस्टेबल राजकुमार की कमर से लटकी सरकारी पिस्टल छीन ली। आरोपियों में से एक ने उस पर गोली चला दी।

हमले में बाल-बाल बचा कांस्टेबल हालांकि, कांस्टेबल ने कथित तौर पर हमलावर का हाथ पकड़ लिया, जिससे गोली दूसरी दिशा में चली गई। इससे उसकी जान बच गई। इसके बाद आरोपियों ने उसे धमकी दी और हथियार लेकर IIT की तरफ आउटर रिंग रोड की ओर भाग गए। सूत्रों ने बताया कि एक आरोपी भाग गया जबकि दूसरे ने बंदूक की नोक पर एक मोटरसाइकिल सवार को रोका और पिस्टल सीधे बाइक सवार के सिर से सटा दिया।