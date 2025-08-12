Delhi Crime : Two girls gangraped in Narela swimming pool after held hostage by 2 accused दिल्ली के नरेला में स्वीमिंग सीखने गईं 2 बच्चियों से गैंगरेप, दो लोगों ने बंधक बनाकर की हैवानियत, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के नरेला में स्वीमिंग सीखने गईं 2 बच्चियों से गैंगरेप, दो लोगों ने बंधक बनाकर की हैवानियत

दिल्ली के नरेला स्थित स्वीमिंग पूल में तैराकी सीखने गई दो नाबालिग बच्चियों को बंधक बनाकर गैंगरेप करने की शर्मनाक वारदात सामने आई है। पुलिस ने शनिवार को इस शर्मनाक घटना की जानकारी मिलने पर केस दर्ज कर गैंगरेप के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 

Tue, 12 Aug 2025 06:01 AM
राजधानी दिल्ली के नरेला स्थित स्वीमिंग पूल में तैराकी सीखने गई दो नाबालिग बच्चियों को बंधक बनाकर गैंगरेप करने की शर्मनाक वारदात सामने आई है। पुलिस ने शनिवार को इस शर्मनाक घटना की जानकारी मिलने पर केस दर्ज कर गैंगरेप के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि उसकी नौ वर्षीय बेटी नरेला के एक स्वीमिंग पूल में तैराकी की प्रैक्टिस करने के लिए जाती रहती है। 5 अगस्त को भी तैराकी सीखने गई थी। पीड़िता ने बताया कि वहां पर अनिल पहले से मौजूद था। अनिल उसे अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहां पर 12 वर्षीय एक और बच्ची पहले से बंद थी। वह बच्ची भी तैराकी सीखने के लिए जाती थी। अनिल ने दोनों बच्चियों के साथ गैंगरेप किया। इस बीच उसका साथी मुनील भी वहां पर आ गया। उसने भी दोनों बच्चियों के साथ गैंगरेप किया।

पीड़िताओं को जान से मारने की धमकी दी थी

आरोपियों ने किसी को भी इस घटना के बारे में बताने पर दोनों बच्चियों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आरोपियों द्वारा दी गई धमकी से दोनों पीड़ित बच्चियां बुरी तरह डर गईं, जिसके चलते उन्होंने अपने परिजनों को भी घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। महिला जब अपनी बेटी को स्वीमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कहती तो वह मना कर देती थी। दबाव देने पर बच्ची ने अपनी मां को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। इसके बाद महिला ने कॉल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी।

पॉक्सो सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज

पुलिस ने दोनों बच्चियों का मेडिकल कराने के बाद आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, धमकी देने, बंधक बनाने एवं पॉक्सो की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। एसआई ज्योति की टीम ने 37 वर्षीय अनिल और 24 वर्षीय मुनील को गिरफ्तार कर लिया।