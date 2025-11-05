नेटफ्लिक्स शो ‘मनी हाइस्ट’ देख बनाया गैंग, ठगे 150 करोड़; दिल्ली में गजब कांड

संक्षेप: नेटफ्लिक्स की चर्चित सीरीज 'मनी हाइस्ट' से प्रेरित होकर दिल्ली में 3 लोगों ने करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। गिरोह ने बेहद शातिराना तरीका अपनाते हुए देश भर में 300 से ज्यादा लोगों से ठगी की।

नेटफ्लिक्स की चर्चित सीरीज 'मनी हाइस्ट' से प्रेरित होकर दिल्ली में 3 लोगों की ओर से करोड़ों की ठगी को अंजाम देने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दिल्ली के एक गिरोह ने बेहद शातिराना तरीका अपनाते हुए देश भर में 300 से ज्यादा लोगों को झांसा देकर 150 करोड़ रुपये ठग लिए। इस गिरोह के सदस्यों ने थ्रिलर 'मनी हाइस्ट'के किरदारों के नाम पर अपना नाम भी बदल लिया। गिरोह के सदस्यों की पहचान अर्पित, प्रभात और अब्बास के रूप में हुई है। इन सभी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

स्क्रीन नामों का इस्तेमाल एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरोह ने सोशल मीडिया पर लोगों को शेयर बाजार में निवेश से अच्छे मुनाफे का लालच दिया और उनसे ठगी की। अर्पित जो एक वकील था नाम बदल कर प्रोफेसर बन गया, प्रभात वाजपेयी जो कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स ग्रेजुएट था उसने नाम अमांडा रख लिया जबकि अब्बास ने फ्रेडी नाम अपनाया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि तीनों ने वेब सीरीज से प्रेरित होकर स्क्रीन नामों का इस्तेमाल किया ताकि अपनी पहचान छिपा सकें।

व्हाट्सएप पर दर्जनों ग्रुप बनाए आरोपियों ने सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर दर्जनों ग्रुप बनाए। आरोपी इन ग्रुपों पर लोगों को शेयर बाजार की सलाह और सुझाव देते थे। उन्होंने लोगों को शेयर बाजार में निवेश के बदले भारी मुनाफे का लालच दिया। आरोपी शुरुआत में लोगों थोड़ा-बहुत मुनाफा कराते और लोगों का विश्वास जीत लेते थे। फिर जैसे ही कोई शख्स लालच में पड़कर बड़ी रकम निवेश के लिए डालता। आरोपी उसका खाता ब्लॉक कर देते और पैसे डकार जाते।

देश भर में 300 से अधिक लोगों से ठगी इस गिरोह ने इस तरीके से देश भर में 300 से अधिक लोगों के साथ ठगी की। आरोपियों के चक्कर में पड़कर जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया और मुनाफा दिखने पर रकम निकालने की कोशिश की उनके खाते बंद कर दिए गए और उनकी रकम ठग ली गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि गिरोह के सदस्य अक्सर लग्जरी होटलों में ठहरते थे। आरोपी मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करते थे।