Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime three men formed gang inspired by netflix show money heist and defrauded 150 crore
नेटफ्लिक्स शो ‘मनी हाइस्ट’ देख बनाया गैंग, ठगे 150 करोड़; दिल्ली में गजब कांड

नेटफ्लिक्स शो ‘मनी हाइस्ट’ देख बनाया गैंग, ठगे 150 करोड़; दिल्ली में गजब कांड

संक्षेप: नेटफ्लिक्स की चर्चित सीरीज 'मनी हाइस्ट' से प्रेरित होकर दिल्ली में 3 लोगों ने करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। गिरोह ने बेहद शातिराना तरीका अपनाते हुए देश भर में 300 से ज्यादा लोगों से ठगी की।

Wed, 5 Nov 2025 06:27 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

नेटफ्लिक्स की चर्चित सीरीज 'मनी हाइस्ट' से प्रेरित होकर दिल्ली में 3 लोगों की ओर से करोड़ों की ठगी को अंजाम देने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दिल्ली के एक गिरोह ने बेहद शातिराना तरीका अपनाते हुए देश भर में 300 से ज्यादा लोगों को झांसा देकर 150 करोड़ रुपये ठग लिए। इस गिरोह के सदस्यों ने थ्रिलर 'मनी हाइस्ट'के किरदारों के नाम पर अपना नाम भी बदल लिया। गिरोह के सदस्यों की पहचान अर्पित, प्रभात और अब्बास के रूप में हुई है। इन सभी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्क्रीन नामों का इस्तेमाल

एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरोह ने सोशल मीडिया पर लोगों को शेयर बाजार में निवेश से अच्छे मुनाफे का लालच दिया और उनसे ठगी की। अर्पित जो एक वकील था नाम बदल कर प्रोफेसर बन गया, प्रभात वाजपेयी जो कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स ग्रेजुएट था उसने नाम अमांडा रख लिया जबकि अब्बास ने फ्रेडी नाम अपनाया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि तीनों ने वेब सीरीज से प्रेरित होकर स्क्रीन नामों का इस्तेमाल किया ताकि अपनी पहचान छिपा सकें।

व्हाट्सएप पर दर्जनों ग्रुप बनाए

आरोपियों ने सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर दर्जनों ग्रुप बनाए। आरोपी इन ग्रुपों पर लोगों को शेयर बाजार की सलाह और सुझाव देते थे। उन्होंने लोगों को शेयर बाजार में निवेश के बदले भारी मुनाफे का लालच दिया। आरोपी शुरुआत में लोगों थोड़ा-बहुत मुनाफा कराते और लोगों का विश्वास जीत लेते थे। फिर जैसे ही कोई शख्स लालच में पड़कर बड़ी रकम निवेश के लिए डालता। आरोपी उसका खाता ब्लॉक कर देते और पैसे डकार जाते।

देश भर में 300 से अधिक लोगों से ठगी

इस गिरोह ने इस तरीके से देश भर में 300 से अधिक लोगों के साथ ठगी की। आरोपियों के चक्कर में पड़कर जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया और मुनाफा दिखने पर रकम निकालने की कोशिश की उनके खाते बंद कर दिए गए और उनकी रकम ठग ली गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि गिरोह के सदस्य अक्सर लग्जरी होटलों में ठहरते थे। आरोपी मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करते थे।

विदेशी नेटवर्क के शामिल होने का शक

दिल्ली पुलिस ने जांच के सिलसिले में यूपी नोएडा और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कई जगहों पर छापेमारी की। गिरोह के पास से 11 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 12 बैंक पासबुक और चेकबुक, 32 डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरोह के तार नोएडा और गुवाहाटी तक फैले हैं। पुलिस को शक है कि इस धोखाधड़ी में कुछ चीनी संदिग्ध भी शामिल थे। गिरोह ने विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से 23 करोड़ रुपये और लूटे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके विदेशी नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।