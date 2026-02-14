दिल्ली के आरके पुरम में बड़ी डकैती: शटर काटकर 3 करोड़ के जेवर ले उड़े चोर
दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के आरके पुरम में शुक्रवार रात एक बड़ी चोरी हुई जहां चोरों ने सेक्टर-6 स्थित एक ज्वेलरी शॉप से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपये के गहने उड़ा लिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के आरके पुरम थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात सेक्टर-6 मार्केट स्थित एक ज्वेलरी शॉप से चोरों ने करीब 2.5 से तीन करोड़ के सोने-चांदी के गहने पार कर दिए। पुलिस की ओर से मामले में गहनों की मात्रा व रकम की कोई पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस उपायुक्त अमित गोयल का कहना है कि अभी मात्रा इत्यादि की जांच व पुष्टि की जा रही है। मामले की सीसीटीवी फुटेज व पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है।
ताला नहीं तोड़ पाए तो शटर ही काट दिया
दुकानदार रविंद्र सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने दुकान में दो शटर लगवाए थे। सीसीटीवी फुटेज में शुक्रवार रात करीब दो बजे के आसपास चार से पांच चोर दुकान का ताला काटकर दुकान में दाखिल होते दिखे और अंदर जाकर दूसरे शटर का ताला तोड़ न पाने पर शटर काट दिया।
200-250 ग्राम का सोना लेकर फरार
इसके बाद अंदर रखी करीब 70-80 किलोग्राम चांदी की ज्वैलरी के अलावा दुकान में पड़ा करीब 200-250 ग्राम का सोना लेकर फरार हो गए। इससे पहले करीब एक बजे वे रेकी करके गए थे। दुकानदार ने बताया कि दुकान बंद करते समय मरम्मत के लिए आए कुछ सोने के आभूषण वह तिजोरी में रखना भूल गए थे, चोरों ने उसे भी चुरा लिया है।
सुबह हुआ चोरी का खुलासा
पुलिस के मुताबिक, आरके पुरम पुलिस को शनिवार सुबह शिकायत मिली तो मौके पर पहुंची टीम ने जांच शुरू की है। चोरी हुए आभूषणों की सटीक संख्या और मूल्य का अभी पता लगाया जा रहा है। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात वह दुकान बंद करने के बाद घर चले गए थे और सुबह खोलने पर चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में आरके पुरम थाने में केस दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। आसपास की दुकानों के कैमरों से चोरों की तलाश की जा रही है।
