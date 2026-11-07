जेएनयू में महिला मित्र को लेकर चाकूबाजी, दो पक्षों में जमकर मारपीट, 4 घायल
जेएनयू के बराक हॉस्टल में महिला मित्र पर टिप्पणी को लेकर हुए विवाद में चाकूबाजी और मारपीट हुई। इसमें एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। एम्स में भर्ती एक छात्र की हालत गंभीर है।
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में गुरुवार को महिला मित्र पर टिप्पणी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद चाकू बाजी में बदल गया। बराक हास्टल में दो पक्षों के बीच न केवल जमकर मारपीट हुई, बल्कि चाकूबाजी होने का मामला सामने आया है। वारदात में एक छात्र की आंख, चेहरे और नाक पर गंभीर चोटें आई हैं। वारदात में महिला सहित कुल चार लोग घायल हुए हैं। सभी को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई हुई।
महिला मित्र को लेकर विवाद
पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि शिकायत के आधार पर वसंत कुंज नार्थ थाने में एफआइआर दर्ज ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। एफआइआर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि गुरुवार को बराक हास्टल के एक कमरे में दो छात्रों के बीच एक महिला मित्र को लेकर विवाद शुरू हुआ था।
आंख, नाक, चेहरे और कंधों पर गंभीर चोटें
इसी दौरान एक छात्र ने गंडासा निकालकर दूसरे के चेहरे पर हमला कर दिया। हमले के दौरान स्वयं आरोपी छात्र भी घायल हुआ है। विवाद के दौरान 19 वर्षीय महिला और एक अन्य व्यक्ति को भी चोटें आयी। 22 वर्षीय युवक की दाहिनी आंख, नाक, चेहरे और कंधों पर गंभीर चोटें आईं। उसके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर भी हैं।
युवती के हाथ और बांह पर लगा कट
वहीं, 19 वर्षीय युवती के हाथ और बांह पर कट लगने से टांके लगाने पड़े। 24 वर्षीय युवक की कलाई और उंगलियों में चोट आई, जिसके बाद उसका आपरेशन किया गया। एक 39 वर्षीय व्यक्ति भी घायल हुआ है।
हिंसा में 10 लोग शामिल
घटना को लेकर पुलिस और विश्वविद्यालय की जानकारी में चार घायलों का जिक्र है, जबकि एम्स के मेडिकल रिकार्ड में हिंसा में 10 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। इससे आशंका है कि कमरे में शुरू हुआ विवाद बाद में समूह संघर्ष में बदल गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
चार छात्रों को किया गया निष्कासित
जेएनयू प्राक्टर आफिस ने मामले में एमए के छात्र अजय सिंह भदौरिया, छात्र शनि कांत कुमार, बीए छात्र सौरभ सिंह और एक छात्रा को निष्कासित कर दिया है। साथ ही प्राक्टोरियल जांच प्रक्रिया के पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से सभी को कैंपस से बैन कर दिया गया है। जेएनयू प्रशासन ने घटना की रिपोर्ट मुख्य प्राक्टर कार्यालय को सौंप दी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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