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दिल्ली में बेटे ने बुजुर्ग मां को पीट-पीटकर मार डाला, फावड़े से भी अटैक, क्या वजह?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली के मैदान गढ़ी थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही 60 वर्षीय बुजुर्ग मां की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Crime
दिल्ली के मैदान गढ़ी थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपनी 60 वर्षीय बुजुर्ग मां की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी।

रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली

दक्षिण दिल्ली इलाके से एक बेहद सनसनीखेज और मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां मैदान गढ़ी थाना क्षेत्र में एक कलयुगी व शराब के लती बेटे ने शराब खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार करने पर ने अपनी ही 60 वर्षीय बुजुर्ग मां चिंता देवी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, 29 जुलाई को पुलिस को एक पीसीआर कॉल के जरिए यह सूचना मिली कि यूपी कॉलोनी, खड़क गांव, मैदान गढ़ी में एक महिला की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घर के अंदर का नजारा बेहद दर्दनाक था। 60 वर्षीय महिला चिंता देवी अपने घर के अंदर गंभीर रूप से घायल और लहूलुहान अवस्था में पड़ी थीं। पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए उन्हें तुरंत इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर, क्राइम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी जांच के लिए मौके पर बुलाया गया। टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां से हत्या से जुड़े अहम सबूत और नमूने जब्त किए।

पुलिस की शुरुआती जांच और पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि मृतका चिंता देवी के छोटे बेटे आमोद ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। आमोद ने अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की थी। जब मां ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तो वह गुस्से में आगबबूला हो गया और उसने अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर तत्परता दिखाते हुए आरोपी बेटे आमोद को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की विस्तृत जांच कर रही है।

सबसे छोटा बेटा है आरोपी, फावड़े से किया ताबड़तोड़ हमला

मृतका चिंता देवी की बड़ी बहू गनीता देवी ने बताया कि वह अपने पति सोहन के साथ छतरपुर इलाके में रहती हैं। जबकि सोहन और आमोद समेत मृतका के कुल चार बेटे हैं। आरोपी आमोद चारों में सबसे छोटा है। जब मां ने पैसे देने से मना कर दिया तो आरोपी ने गुस्से में आकर फावड़े से अपनी मां के चेहरे, गर्दन और पीठ पर कई वार कर दिए। वारदात के वक्त घर में गनीता देवी की देवरानी और उसके बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन आरोपी ने देवरानी को धमकाकर अंदर कमरे में बंद कर दिया। आरोपी ने घर का मेन गेट लगा दिया था ताकि कोई बाहर से अंदर न आ सके और न ही कोई बाहर जा सके। मृतका के चीखने-चिल्लाने के बावजूद आस-पड़ोस से कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करने या उन्हें बचाने के लिए नहीं आया।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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