दिल्ली में बेटे ने बुजुर्ग मां को पीट-पीटकर मार डाला, फावड़े से भी अटैक, क्या वजह?

दिल्ली में बेटे ने बुजुर्ग मां को पीट-पीटकर मार डाला, फावड़े से भी अटैक, क्या वजह?
दिल्ली के मैदान गढ़ी थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही 60 वर्षीय बुजुर्ग मां की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
दक्षिण दिल्ली इलाके से एक बेहद सनसनीखेज और मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां मैदान गढ़ी थाना क्षेत्र में एक कलयुगी व शराब के लती बेटे ने शराब खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार करने पर ने अपनी ही 60 वर्षीय बुजुर्ग मां चिंता देवी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधिकारी के अनुसार, 29 जुलाई को पुलिस को एक पीसीआर कॉल के जरिए यह सूचना मिली कि यूपी कॉलोनी, खड़क गांव, मैदान गढ़ी में एक महिला की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घर के अंदर का नजारा बेहद दर्दनाक था। 60 वर्षीय महिला चिंता देवी अपने घर के अंदर गंभीर रूप से घायल और लहूलुहान अवस्था में पड़ी थीं। पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए उन्हें तुरंत इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर, क्राइम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी जांच के लिए मौके पर बुलाया गया। टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां से हत्या से जुड़े अहम सबूत और नमूने जब्त किए।
पुलिस की शुरुआती जांच और पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि मृतका चिंता देवी के छोटे बेटे आमोद ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। आमोद ने अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की थी। जब मां ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तो वह गुस्से में आगबबूला हो गया और उसने अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर तत्परता दिखाते हुए आरोपी बेटे आमोद को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की विस्तृत जांच कर रही है।
सबसे छोटा बेटा है आरोपी, फावड़े से किया ताबड़तोड़ हमला
मृतका चिंता देवी की बड़ी बहू गनीता देवी ने बताया कि वह अपने पति सोहन के साथ छतरपुर इलाके में रहती हैं। जबकि सोहन और आमोद समेत मृतका के कुल चार बेटे हैं। आरोपी आमोद चारों में सबसे छोटा है। जब मां ने पैसे देने से मना कर दिया तो आरोपी ने गुस्से में आकर फावड़े से अपनी मां के चेहरे, गर्दन और पीठ पर कई वार कर दिए। वारदात के वक्त घर में गनीता देवी की देवरानी और उसके बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन आरोपी ने देवरानी को धमकाकर अंदर कमरे में बंद कर दिया। आरोपी ने घर का मेन गेट लगा दिया था ताकि कोई बाहर से अंदर न आ सके और न ही कोई बाहर जा सके। मृतका के चीखने-चिल्लाने के बावजूद आस-पड़ोस से कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करने या उन्हें बचाने के लिए नहीं आया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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