मंजीत महाल गैंग के शूटर की तिहाड़ जेल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जांच शुरू
तिहाड़ जेल में बंद मंजीत महाल गैंग के एक शूटर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह नंदू गैंग के सरगना के बहनोई की हत्या में शामिल था। विस्तृत जानकारी इस रिपोर्ट…
दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात मंजीत महाल गैंग के गैंगस्टर नफे सिंह उर्फ 'मंत्री' की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सीने में तेज दर्द और तबीयत बिगड़ने पर उसे दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में आत्महत्या या हमले के कोई संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
सीने में दर्द के कारण ले जाया गया था अस्पताल
जेल सूत्रों ने बताया कि नफे सिंह उर्फ मंत्री दिल्ली की तिहाड़ की जेल संख्या 8-9 में बंद था। शाम करीब 4:15 बजे उसने अचानक शरीर और सीने में तेज दर्द की शिकायत की। तबीयत बिगड़ती देख जेल प्रशासन ने उसे तुरंत दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सुसाइड या हमले के कोई निशान नहीं
जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने गैंगस्टर की मौत की पुष्टि की है। जेल अधिकारी ने बताया कि जेल में बंद कुख्यात मंजीत महाल गिरोह के गैंगस्टर नफे सिंह उर्फ 'मंत्री' की मौत हो गई है। शुरुआती जांच में सुसाइड या किसी बाहरी हमले के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। मृत्यु के सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
जांच शुरू
फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की ओर से मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने से मौत की वजह के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
कपिल सांगवान के बहनोई की हत्या के बाद भड़की थी गैंगवार
नफे सिंह उर्फ मंत्री की गिनती मंजीत महाल गिरोह के प्रमुख सदस्यों में होती थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, दिल्ली के कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ 'नंदू' गैंग के सरगना के बहनोई की हत्या में नफे सिंह शामिल था। इस हत्याकांड के बाद से ही मंजीत महाल और नंदू गिरोह के बीच खूनी गैंगवार शुरू हो गई थी, जिसमें अब तक दोनों तरफ से कई लोगों की जान जा चुकी है।
लंबा आपराधिक इतिहास, कई मामले थे दर्ज
बताया जाता है कि नफे सिंह उर्फ मंत्री का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वह छावला थाने का घोषित बदमाश (बीसी) था। उसके खिलाफ दिल्ली और हरियाणा के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट और मारपीट जैसे लगभग 10 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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