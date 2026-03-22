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दिल्ली में सनसनीखेज वारदात; दुकान में घुसकर लूट, दो लोगों पर चाकू से अटैक

Mar 22, 2026 11:33 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
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दिल्ली के तिगड़ी इलाके में रविवार को किराने की दुकान पर लूट के दौरान बदमाशों ने 2 कारोबारी भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल भाइयों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

दिल्ली में सनसनीखेज वारदात; दुकान में घुसकर लूट, दो लोगों पर चाकू से अटैक

दिल्ली के तिगड़ी इलाके में रविवार शाम को कुछ बदमाशों ने किराने की एक दुकान में लूटपाट की। बदमाशों ने दुकान के गल्ले से पैसे छीनने की कोशिश की इस पर कारोबारी भाइयों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उन पर कई वार किए और फरार हो गए। घायल भाइयों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। पुलिस CCTV फुटेज से बदमाशों की तलाश कर रही है।

लूटपाट के इरादे से हमला

पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र में रविवार शाम बदमाशों ने एक दुकान पर लूटपाट के इरादे से हमला कर दिया। दुकान पर बैठे भाईयों ने लूट का विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपियों ने दोनों भाईयों पर आधा दर्जन के करीब वार किए और फरार हो गए।

दोनों की हालत गंभीर

मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने 43 वर्षीय प्रवीण और 38 वर्षीय विकास को अस्पताल में भर्ती किया। जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।

गल्ले से पैसे लूटने की कोशिश

दोनों घायल प्रवीण और विकास अपने परिवार के साथ कृष्णा पार्क स्थित देवी मंदिर के पास रहते हैं और किराने की दुकान चलाते हैं। पुलिस को दिए बयान में घायल ने बताया कि रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे दो बदमाश दुकान पर पहुंचे और गल्ले से पैसे लूटने की कोशिश करने लगे। इस दौरान प्रवीण ने विरोध किया, जिस पर एक बदमाश ने उनके पेट में चाकू घोंप दिया।

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चाकू से हमला

शोर सुनकर प्रवीण का छोटा भाई विकास मौके पर पहुंचा, तो बदमाशों ने उसे भी नहीं बख्शा और उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी चाकू लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है।

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लोगों में आक्रोश

डॉक्टरों ने बताया कि समय पर इलाज मिलने से उनकी हालत में सुधार है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन इस दौरान स्थानीय लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि इलाके में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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