दिल्ली में सनसनीखेज वारदात; दुकान में घुसकर लूट, दो लोगों पर चाकू से अटैक
दिल्ली के तिगड़ी इलाके में रविवार को किराने की दुकान पर लूट के दौरान बदमाशों ने 2 कारोबारी भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल भाइयों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
दिल्ली के तिगड़ी इलाके में रविवार शाम को कुछ बदमाशों ने किराने की एक दुकान में लूटपाट की। बदमाशों ने दुकान के गल्ले से पैसे छीनने की कोशिश की इस पर कारोबारी भाइयों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उन पर कई वार किए और फरार हो गए। घायल भाइयों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। पुलिस CCTV फुटेज से बदमाशों की तलाश कर रही है।
लूटपाट के इरादे से हमला
पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र में रविवार शाम बदमाशों ने एक दुकान पर लूटपाट के इरादे से हमला कर दिया। दुकान पर बैठे भाईयों ने लूट का विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपियों ने दोनों भाईयों पर आधा दर्जन के करीब वार किए और फरार हो गए।
दोनों की हालत गंभीर
मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने 43 वर्षीय प्रवीण और 38 वर्षीय विकास को अस्पताल में भर्ती किया। जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।
गल्ले से पैसे लूटने की कोशिश
दोनों घायल प्रवीण और विकास अपने परिवार के साथ कृष्णा पार्क स्थित देवी मंदिर के पास रहते हैं और किराने की दुकान चलाते हैं। पुलिस को दिए बयान में घायल ने बताया कि रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे दो बदमाश दुकान पर पहुंचे और गल्ले से पैसे लूटने की कोशिश करने लगे। इस दौरान प्रवीण ने विरोध किया, जिस पर एक बदमाश ने उनके पेट में चाकू घोंप दिया।
चाकू से हमला
शोर सुनकर प्रवीण का छोटा भाई विकास मौके पर पहुंचा, तो बदमाशों ने उसे भी नहीं बख्शा और उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी चाकू लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है।
लोगों में आक्रोश
डॉक्टरों ने बताया कि समय पर इलाज मिलने से उनकी हालत में सुधार है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन इस दौरान स्थानीय लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि इलाके में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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