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जेब खाली मिली तो भड़क गए लुटेरे, दिल्ली में शख्स की चाकू से गोद कर हत्या

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
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दिल्ली के सागरपुर इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दिल्ली के सागरपुर में लुटेरों ने गुस्से में एक शख्स की हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

जेब खाली मिली तो भड़क गए लुटेरे, दिल्ली में शख्स की चाकू से गोद कर हत्या

दिल्ली के सागरपुर इलाके में रविवार सुबह हुई हत्या के मामले में सागरपुर थाना पुलिस ने दो नाबालिगों को दबोच लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस की पूछताछ में मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। आरोपियों ने युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसके बाद लूट के लिए कुछ नहीं था। नाबालिगों ने उसे लूटने के इरादे से रोका। लेकिन तलाशी में उसके पास कुछ नहीं मिला, तो नाबालिगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए।

राहगीरों से सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या की धारा में केस दर्ज कर दो नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी की तलाश में छापेमारी चल रही है।

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि मृतक 45 वर्षीय सुनील उर्फ पप्पी नसीरपुर इलाके रहता था और बेराजगार था। पुलिस को रविवार सुबह करीब 6:20 बजे नासिरपुर रोड पर एक व्यक्ति के अचेत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली।

खून से लथपथ पड़ा था शख्स

मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा था और उसके सीने के बाईं ओर चाकू का गहरा घाव था। उसे तुुंरत अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्राइम टीम और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

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चोरी की स्कूटी लेकर निकले थे आरोपी

जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों से पता चला कि वारदात से पहले मुख्य नाबालिग आरोपी ने डाबड़ी इलाके से एक स्कूटी चोरी की थी। बाद में उसके साथ 10 और 14 वर्ष के दो अन्य नाबालिग भी शामिल हो गए। तीनों अलग-अलग इलाकों में घूमते रहे और लौटते समय एक और स्कूटी भी चोरी कर ली।

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कुछ नहीं मिला तो गुस्से में घोंपा चाकू

पुलिस जांच में सामने आया कि नासिरपुर रोड पर लौटते समय मुख्य आरोपी ने सुनील उर्फ पप्पी को रोक लिया। आरोप है कि उसने लूटपाट के इरादे से उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास कोई कीमती सामान या नकदी नहीं मिली। इससे नाराज होकर आरोपी ने सुनील के सीने में चाकू घोंप दिया और अपने दोनों साथियों के साथ मौके से फरार हो गया।

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अपने घर से पकड़े गए आरोपी

सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वारदात के बाद तीनों द्वारका की ओर भागे। आशंका है कि रास्ते में हत्या में इस्तेमाल चाकू फेंक दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की और उनके घरों से उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने दोनों नाबालिगों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर चोरी की दोनों स्कूटियां बरामद कर ली हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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