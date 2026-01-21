Hindustan Hindi News
delhi crime rate 2025 drop murder robbery women safety statistics masterplan
सुरक्षित हो रही राजधानी! दिल्ली में लूट और महिला अपराध घटे, पुलिस की नई रणनीति लाई रंग

सुरक्षित हो रही राजधानी! दिल्ली में लूट और महिला अपराध घटे, पुलिस की नई रणनीति लाई रंग

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस के 2025 के आंकड़ों के अनुसार, प्रभावी गश्त और आधुनिक तकनीक से हत्या, लूट और महिला अपराधों में बड़ी गिरावट आई है, हालांकि स्नैचिंग जैसी चुनौतियों पर अभी और काम होना बाकी है।

Jan 21, 2026 01:57 pm IST
अक्सर जुर्म की कहानियों से सहमी रहने वाली दिल्ली के लिए एक गुड न्यूज आई है। दिल्ली पुलिस के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में हत्या, लूट और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के ग्राफ में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आखिर पुलिस का वो कौन सा 'मास्टरप्लान' था जिसने अपराधियों की कमर तोड़ दी।

हत्या के मामले कम हुए

आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 में हत्या के 506 मामले दर्ज हुए थे, जो 2025 में घटकर 491 रह गए। इन मामलों में पुलिस ने 95.32 प्रतिशत का पता लगाया, जो काफी प्रभावशाली है। वहीं हत्या की कोशिश के 854 मामले 2025 में आए, जिनमें से 98.13 प्रतिशत मामलों का खुलासा हो गया। यह बड़े अपराध श्रेणियों में सबसे ऊंची डिटेक्शन रेट है।

इसके अलावा लूट के मामले 2023 के 1,654 से घटकर 2025 में 1,326 रह गए। पुलिस ने इनमें से 97.51 प्रतिशत मामलों को सुलझा लिया।

दिल्ली पुलिस

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी राहत

रेप के मामले 2023 के 2,141 से घटकर 2025 में 1,901 हो गए, जिनमें 97.11 प्रतिशत का पता चला। छेड़छाड़ के मामले 2,345 से घटकर 1,708 रह गए (95.20% सुलझे), जबकि छेड़खानी के मामले 337 तक आ गए, जिनमें 89.02 प्रतिशत सफलता मिली। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यह साफ सुधार दिख रहा है।

अभी भी बनी हुई हैं कुछ चुनौतियां

हालांकि स्नैचिंग के मामले 2023 के 7,886 से घटकर 2025 में 5,406 हो गए, लेकिन इनकी डिटेक्शन रेट सिर्फ 64.22 प्रतिशत रही। इसी तरह एक्सटॉर्शन के 212 मामलों में 63.68 प्रतिशत ही सुलझे। पुलिस इन क्षेत्रों पर अभी और फोकस कर रही है।

पुलिस ने कैसे कम किया क्राइम रेट?

दिल्ली पुलिस ने बताया कि अपराध कम करने के लिए रात में गश्त बढ़ाई गई है। CCTV कैमरों और फेस रिकग्निशन सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही दोहराव वाले अपराधियों के खिलाफ टारगेटेड अभियान चलाए जा रहे हैं। इन प्रयासों से शहर में सुरक्षा का माहौल बेहतर हो रहा है और उम्मीद है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कुल मिलाकर, दिल्ली अब पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित नजर आ रही है। यह आम लोगों के लिए यह राहत की खबर है।

Anubhav Shakya

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News Delhi Police
