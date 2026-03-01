परिवार ने जताई थी हत्या की आशंका, हुई थी मारपीट; दिल्ली की मंडोली जेल में कैदी की मौत
दिल्ली की मंडोली जेल में विचाराधीन कैदी मोहम्मद आजाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने जेल में मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली के हर्ष विहार स्थित मंडोली जेल परिसर के अंदर रविवार सुबह एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। मृतक विचाराधीन कैदी की पहचान 35 वर्षीय मोहम्मद आजाद के रूप में हुई है। वह नई सीमापुरी इलाके का रहने वाला था। कैदी को रविवार तड़के अचेत हालत में जेल प्रशासन द्वारा जीटीबी अस्पताल में लाया गया था जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आजाद के परिजनों ने आजाद के साथ मारपीट और उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।
संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला दर्ज
फिलहाल दिल्ली पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला दर्ज करके जांच बोर्ड द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि मौत की असल वजह क्या थी।
अचेत हालत में लाया गया था अस्पताल
उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि हर्ष विहार थाने में रविवार को सुबह के वक्त मंडोली जेल से जीटीबी अस्पताल अचेत हालत में लाए गए विचाराधीन कैदी के बारे में सूचना मिली। अस्पताल कर्मी ने बताया कि बेहोशी की हालत में लाए गए आजाद को चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
मृतक आजाद की मां शकीला ने बेटे की हत्या का शक जताया है। उसके एक रिश्तेदार ने बताया कि 24 फरवरी को जेल परिसर के अंदर आजाद के साथ मारपीट हुई थी, जिसकी सूचना के बाद परिजन जेल के गेट पर जमा हुए थे। इसकी सूचना परिजनों ने पीसीआर कॉल करके पुलिस को दी थी। वह एनडीपीएस के मामले में जेल में बंद था।
जेल से आया फोन तबीयत है खराब
गत शनिवार को कड़कड़डूमा अदालत में आजाद की सुनवाई की तारीख थी जहां उसने अपनी मां से मिलकर कुछ रुपयों की मांग की थी। उसने कहा था कि कुछ पैसों का जुगाड़ करके दे दो, जेल में किसी को देने है। इसके बाद सुबह जेल से पड़ोसी के पास कॉल आई कि आजाद की तबीयत खराब है। उसे जीटीबी अस्पताल लाया गया है। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो उसे मृत घोषित कर दिया गया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।