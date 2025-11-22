म्यांमार में युवाओं की कर रहे थे ट्रैफिकिंग, कराते थे यह काम; दिल्ली पुलिस ने 2 को दबोचा

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने म्यांमार में भारतीय युवाओं की ट्रैफिकिंग करने के आरोप में 2 लोगों को दबोचा है। इन पर ऊंची सेलरी का लालच देकर युवाओं की भर्ती करने और उनको म्यांमार में ट्रैफिकिंग करने का आरोप है।

दिल्ली पुलिस ने म्यांमार में भारतीय युवाओं की ट्रैफिकिंग करने के आरोप में 2 लोगों को दबोचा है। इन पर युवाओं की भर्ती करने और उनको म्यांमार में ट्रैफिकिंग करने का आरोप है। म्यांमार में इन युवाओं से साइबर-स्लेवरी जैसी शर्तों के तहत साइबर फ्रॉड का काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। पुलिस ने शुक्रवार को 24 साल के दानिश राजा और 30 साल के हर्ष को गिरफ्तार किया। दानिश दिल्ली के बवाना का तो हर्ष फरीदाबाद का रहने वाला बताया जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि साइबर-स्लेवरी एक तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इसमें लोगों को नकली जॉब ऑफर देकर उन्हें हायर किया जाता है। फिर उनको कैद कर के साइबर फ्रॉड एक्टिविटी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब म्यांमार सेना के अधिकारियों ने 22 अक्टूबर को म्यावाडी में एक स्कैम कंपाउंड पर छापा मारा।

मिलिट्री अधिकारियों ने कई भारतीयों को बचाया। उनको एक बड़े पैमाने पर साइबर-फ्रॉड कॉम्प्लेक्स के अंदर कैद कर के रखा गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि म्यांमार सेना के ऐक्शन के बाद से अलग-अलग राज्यों से लगभग 300 भारतीयों को वापस लाया गया है। ये युवा म्यांमार में कई स्कैम सेंटर में गुलाम के तौर पर काम कर रहे थे। ये अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहे थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन लोगों के बयानों के आधार पर लीगल एक्शन शुरू किया गया। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ मिलकर पूरे मामले की जांच की गई। जांच में साइबर क्राइम के लिए ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम सिंडिकेट का पता चला है। इसमें म्यांमार में बड़े स्कैम सेंटर चलाने के लिए गैर कानूनी क्रॉस बॉर्डर रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें डराने धमकाने के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

अधिकारी ने बताया कि वापस लाए गए युवाओं में से एक बवाना के इम्तियाज बाबू ने बताया कि उसको विदेश में बड़ी तनख्वाह पर डेटा-एंट्री जॉब का वादा वादा किया गया था। उसे कोलकाता, बैंकॉक और म्यावाडी के रास्ते ट्रैफिकिंग करके म्यांमार के केके पार्क ले जाया गया। वहां उसको कैद कर लिया गया। उसके साथ मारपीट की गई। उसको अमेरिकी नागरिकों को टारगेट करके करने के लिए मजबूर किया गया।