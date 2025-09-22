delhi crime police arrested man posing as ias officer duping more than rs 2 crore IAS अधिकारी बन देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा ठगे, दिल्ली पुलिस ने लखनऊ से दबोचा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime police arrested man posing as ias officer duping more than rs 2 crore

IAS अधिकारी बन देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा ठगे, दिल्ली पुलिस ने लखनऊ से दबोचा

दिल्ली पुलिस ने ऐसे ठग को दबोचा है जिसने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर और केंद्र सरकार की 'राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन' योजना का झांसा देकर देश भर में 2 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 07:49 PM
share Share
Follow Us on
IAS अधिकारी बन देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा ठगे, दिल्ली पुलिस ने लखनऊ से दबोचा

दिल्ली पुलिस ने ऐसे ठग को दबोचा है जो खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करता था। आरोपी ने केंद्र सरकार की 'राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन' योजना का झांसा देकर देश भर में कई विक्रेताओं से 2 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है।

आरोपी का नाम सौरभ सिंह बताया जाता है। आरोपी पहले एक फर्जी ट्रस्ट का पदाधिकारी था। उसको 15 सितंबर को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर प्रदेश में लगातार निगरानी रखी और आरोपी को ट्रैक किया। पुलिस ने एक छापेमारी में उसे पकड़ लिया। उसके साथी रत्नाकर उर्फ करुणाकर उपाध्याय और अनीता उपाध्याय को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (आर्थिक अपराध शाखा) अमृता गुगुलोथ ने कहा कि आरोपी ने एक ट्रस्ट और एक वेबसाइट बनाई। यह सरकारी योजना जैसी दिखती थी। आरोपी ने फर्जी टेंडर निकाले और राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन (आरजीएसएम) को भारत सरकार का एक उपक्रम बताते हुए जाली लेटरहेड का भी इस्तेमाल किया।

अधिकारी ने आगे बताया कि आरोपी ने खुद को आईएएस अधिकारी के रूप में पेश किया और गरीब स्कूली बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए। आरोपियों ने सामान लेने के बाद आपूर्तिकर्ताओं को पैसे नहीं दिए। आरोपियों ने विक्रेताओं पर कमीशन, बयाना राशि और स्टाम्प ड्यूटी के रूप में बड़ी रकम भी जमा करने पर जोर डाला।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एक शिकायतकर्ता को ही करोड़ों रुपये की चपत लगाई। आरोपियों की ओर से शिकायतकर्ता को टेंडर आवंटन के लिए कमीशन के तौर पर करीब 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया।

पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 45,000 यूनिफॉर्म (जिनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपये है), 2.79 लाख रुपये नकद, एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी और अपराध की कमाई से खरीदी गई एक कार बरामद की। आरोपियों के खरीदे गए दो फ्लैट की भी पहचान की गई है। इन फ्लैटों को कुर्क किया जाएगा।

खबर अपडेट हो रही है।