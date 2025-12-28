Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime police apprehended three boys for stalking and assaulting on minor girls
दिल्ली में 2 लड़कियों का पीछा कर कमेंट्स, टोकने पर बोला हमला; 3 गिरफ्तार

दिल्ली में 2 लड़कियों का पीछा कर कमेंट्स, टोकने पर बोला हमला; 3 गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में 2 नाबालिग लड़कियों का पीछा करने और उन पर हमला करने के आरोप में 3 को पकड़ा गया है। घटना तब हुई जब एक 17 साल के लड़के ने लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और विरोध करने पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। 

Dec 28, 2025 04:44 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में 2 नाबालिग लड़कियों का पीछा कर कमेंट करने और उन पर हमला करने के आरोप में तीन नाबालिग गिरफ्तार किए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि घटना एक 17 साल के लड़के गलत हरकत के चलते हुई। आरोप है कि लड़के ने कथित तौर पर 16 और 14 साल की 2 नाबालिग लड़कियों का पीछा किया और उन पर आपत्तिजनक कमेंट्स किए। जब ​​लड़कियों ने इसका विरोध किया तो लड़के ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीछा कर किए कमेंट्स

पुलिस के मुताबिक, फर्श बाजार पुलिस स्टेशन को शनिवार शाम को करीब 6 बजे लड़कियों का पीछा करने और मारपीट की घटना के बारे में जानकारी मिली। आरोप है कि एक 17 साल के लड़के ने पीछा कर के एक 16 साल की लड़की और उसकी 14 साल की दोस्त पर कमेंट्स किए। लड़कियों ने जब विरोध किया तो उसने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया।

बचाने पहुंचे भाई-बहन तो झगड़ा

बताया जाता है कि शोर सुनकर लड़कियों के नाबालिग चचेरे भाई-बहन बीच-बचाव करने पहुंचे। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके बाद नाबालिग लड़के ने अपने नाबालिग दोस्तों को मौके पर बुला लिया। इससे स्थिति और बिगड़ गई। आरोपियों ने बचाव करने वालों से झगड़ा करना शुरू कर दिया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में इस दिन होगी बारिश, कल घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट; 3 जनवरी तक का हाल
ये भी पढ़ें:हिमाचल में 4 दिन बारिश-बर्फबारी को रहें तैयार, घने कोहरे का भी येलो अलर्ट

हमले में भाई-बहन घायल

झगड़े के दौरान आरोपियों ने लड़कियों के दोनों चचेरे भाई-बहन पर हमला बोल दिया। इससे दोनों ही घायल हो गए और एक खड़ी स्कूटर को भी नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने ऐक्शन लिया और तीनों नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस आरोपी नाबालिगों के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।