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पत्नी की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने के लिए जिसे बुलाया, उसने ही कराया अरेस्ट

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली के मुनिरका में चरित्र पर शक के चलते एक डिलीवरी बॉय ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोस्त को बुलाया, जिसने उसे गिरफ्तार करा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

पत्नी की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने के लिए जिसे बुलाया, उसने ही कराया अरेस्ट
Crime

राजन शर्मा, नई दिल्ली

दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में एक शख्स ने चरित्र को लेकर शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए शव ठिकाने लगाने के लिए अपने परिचितों को बुलाया, जिसने शव को देखकर पुलिस को सूचना दे दी। मामला किशनगढ़ थाना क्षेत्र के मुनिरका का है। मामले की सूचना मिलने पर पहुंची किशनगढ़ थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

साल 2023 में हुई थी शादी

दोनों की साल 2023 में ही शादी हुई थी। अनुराग डिलीवरी ब्वाय का काम करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि मृतका 20 वर्षीय कनिका अपने पति अनुराग के साथ मुनिरका इलाके में रहती थी। कनिका का मायका भी मुनिरका में ही है।

फोन पर दी वारदात की जानकारी

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि दो अगस्त को पीसीआर काल पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और शव को ठिकाने लगाने में मदद के लिए किसी को बुला रहा है। टीम मुनिरका की पाल डेयरी पहुंची, जहां शिकायतकर्ता मौजूद मिला। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी अनुराग को उसके घर के बाहर से पकड़ लिया।

दोस्त को फोन पर बुलाया, खून से लथपथ पड़ी थी पत्नी

शिकायतकर्ता ने बताया कि एक अगस्त की रात उसे दोस्त और आरोपी अनुराग का फोन आया। अनुराग ने उसे तुरंत अपने घर के पास बुलाया। वहां पहुंचने पर आरोपी ने बताया कि उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। फिर वह उन्हें अपने कमरे में ले गया। दरवाजा खुलने पर देखा कि आरोपी की पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी। उसे कई चोटें आई थीं।

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शव को ठिकाने लगाने में मांगी मदद

आरोपी ने उसके सामने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। वह शव को ठिकाने लगाने में मदद के लिए बार-बार अनुरोध कर रहा था। वह साथ-साथ उनके पाल डेयरी स्थित घर तक आ गया। शिकायतकर्ता ने घर के बाहर ही उसे रोक लिया और छत पर जाकर पुलिस को फोन कर दिया। वहां पहुंचने पर टीम आरोपी व शिकायतकर्ता को लेकर घटनास्थल पर पहुंची।

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पति अनुराग गिरफ्तार

बिस्तर पर खून से लथपथ कनिका को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। घटनास्थल पर क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम पहुंची और अहम साक्ष्य जुटाए। शिकायतकर्ता के बयान, एमएलसी, घटनास्थल की जांच और जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर किशनगढ़ थाने में एफआइआर दर्ज कर आरोपी पति अनुराग को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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