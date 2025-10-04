delhi crime patrol inspired theft ngo office 25 lakh arrested क्राइम पेट्रोल देखकर बनाया प्लान, भेष बदल की 25 लाख रुपये की डकैती; दो दोस्त गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
क्राइम पेट्रोल देखकर बनाया प्लान, भेष बदल की 25 लाख रुपये की डकैती; दो दोस्त गिरफ्तार

आर.के. पुरम स्थित ओड़िया समाज ट्रस्ट के कार्यालय से 25 लाख रुपए की चोरी करने के आरोप में सरोजनी नगर थाना पुलिस ने दो दोस्तों राजेंद्र कुमार (मुख्य आरोपी, जो एनजीओ में चालक है) और राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपराध सीरीज क्राइम पेट्रोल देखकर भेष बदला था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 09:58 AM
अपराध सीरीज क्राइम पेट्रोल देखकर दो दोस्तों ने भेष बदला और फिर आर.के. पुरम स्थित ओड़िया समाज ट्रस्ट के कार्यालय में 25 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। सरोजनी नगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों राजेंद्र कुमार और राजेश कुमार के पास से 23.50 लाख और कार्यालय की अलमारी काटने में इस्तेमाल की गई एक कटर मशीन बरामद की गई है।

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि 23 सितम्बर को ओडिया समाज ट्रस्ट के कार्यालय में चोरी होने की सूचना मिली। एएसआई नरेंद्र अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां ओडिया समाज ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक एसएमएस दास की बेटी जेआर दास मौके पर मिली।एसएचओ अतुल त्यागी की टीम ने उनके बयान पर संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू की।

सीसीटीवी से मिला सुराग

एसआई दीपक, एएसआई नरेंद्र की टीम ने 11 दिनों में 40 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की, मौके पर मौजूद संदिग्ध मोबाइल नंबरों की तकनीकी निगरानी का विश्लेषण किया और कई सीसीटीवी फुटेज की जाँच की। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के दौरान टीम ने एनजीओ कार्यालय में प्रवेश करते और बाद में ऑटो-रिक्शा में निकलते समय भेष बदलते (टोपी, गर्दन पर तौलिया और दस्ताने पहने) दो संदिग्धों की पहचान की। पुलिस टीम ऑटो के नम्बर की मदद से चालक तक जा पहुंची। चालक ने बताया कि उसने दोनों संदिग्धों को नेताजी नगर में छोड़ा था। पुलिस टीम ने नेताजी नगर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया तो एक आरोपी राजेन्द्र कुमार की पहचान की गई। पुलिस ने गोल चंबारी के पास राजेंद्र कुमार को दबोच लिया। राजेन्द्र ने सख्ती से पूछताछ करने पर जुर्म कबूल कर लिया। जिसके बाद उसके दूसरे साथी को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी की रकम बरामद कर ली गई।

एनजीओ में चालक है मुख्य आरोपी

पुलिस की जांच में सामने आया कि वारदात का मुख्य आरोपी राजेन्द्र कुमार एनजीओ में चालक का काम करता है। जिसके चलते उसे वहां पैसे होने की जानकारी दी। राजेन्द्र ने बताया कि वह क्राइम पेट्रोल देखता है, जिससे उसे वारदात के बाद पुलिस से बचने के तरीके पता थे। ऐसे में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।