Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime paan seller murdered in shop accused shot in encounter with police
दिल्ली: दुकान में लूट का विरोध कर रहे पान विक्रेता की हत्या; मुठभेड़ में आरोपी को लगी गोली

दिल्ली: दुकान में लूट का विरोध कर रहे पान विक्रेता की हत्या; मुठभेड़ में आरोपी को लगी गोली

संक्षेप:

दिल्ली के पटेल नगर पुलिस ने हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लूटपाट का विरोध करने पर दुकान में बैठे पान विक्रेता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।

Wed, 26 Nov 2025 12:01 AMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के पटेल नगर पुलिस ने पान विक्रेता की हत्या में फरार आरोपी को मंगलवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में आरोपी मोहम्मद मेहताब घायल हो गया है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वेस्ट पटेल नगर में सोमवार रात को कुछ बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर दुकान में बैठे पान विक्रेता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर अनिल कुमार की देखरेख में एसआई शिवम एवं एसआई पीयूष वत्स की टीम ने जांच शुरू की।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार रात को मालूम हुआ कि वारदात में शामिल मोहम्मद मेहताब शादीपुर फ्लाईओवर के नीचे आया हुआ है। इस जानकारी के आधार पर एसएचओ पटेल नगर की टीम ने आरोपी को फ्लाईओवर के नीचे घेर लिया।

मेहताब ने भागने के दौरान पुलिस पर एक राउंड फायरिंग की। लेकिन पुलिस ने बचने के लिए दो राउंड फायर किया जिसमें मेहताब की दाईं जांघ में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।