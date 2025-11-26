दिल्ली: दुकान में लूट का विरोध कर रहे पान विक्रेता की हत्या; मुठभेड़ में आरोपी को लगी गोली
दिल्ली के पटेल नगर पुलिस ने हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लूटपाट का विरोध करने पर दुकान में बैठे पान विक्रेता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।
दिल्ली के पटेल नगर पुलिस ने पान विक्रेता की हत्या में फरार आरोपी को मंगलवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में आरोपी मोहम्मद मेहताब घायल हो गया है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वेस्ट पटेल नगर में सोमवार रात को कुछ बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर दुकान में बैठे पान विक्रेता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर अनिल कुमार की देखरेख में एसआई शिवम एवं एसआई पीयूष वत्स की टीम ने जांच शुरू की।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार रात को मालूम हुआ कि वारदात में शामिल मोहम्मद मेहताब शादीपुर फ्लाईओवर के नीचे आया हुआ है। इस जानकारी के आधार पर एसएचओ पटेल नगर की टीम ने आरोपी को फ्लाईओवर के नीचे घेर लिया।
मेहताब ने भागने के दौरान पुलिस पर एक राउंड फायरिंग की। लेकिन पुलिस ने बचने के लिए दो राउंड फायर किया जिसमें मेहताब की दाईं जांघ में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है।