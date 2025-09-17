delhi crime over 2 quintals of firecrackers seized in badarpur area दिल्ली के इस इलाके में 2 क्विंटल से ज्यादा आतिशबाजी का सामान जब्त, कैसे पहुंची पुलिस?, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के इस इलाके में 2 क्विंटल से ज्यादा आतिशबाजी का सामान जब्त, कैसे पहुंची पुलिस?

दिल्ली के बदरपुर इलाके में पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पटाखों के अवैध भंडारण की एक यूनिट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 04:45 PM
दिल्ली के बदरपुर इलाके में पुलिस ने बुधवार को पटाखों के एक अवैध गोदाम का पता लगाया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि त्योहारों से पहले करीब 225 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान बदरपुर के रहने वाले धर्मवीर सिंह के रूप में हुई है. पुलिस को पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनाई गई थी।

कैसे पकड़े गए पटाखे?

अधिकारी ने बताया कि पुलिस को 16 सितंबर को खुफिया इनपुट मिले थे कि बदरपुर के मोलारबंद इलाके में अवैध रूप से पटाखे रखे गए हैं। इस सूचना की पुष्टि करने के बाद, बुधवार को एक इमारत की छत पर बने कमरे पर छापा मारा गया।

पटाखों का बड़ा जखीरा मिला

छापेमारी के दौरान पुलिस को लगभग 225 किलोग्राम पटाखों का एक बड़ा जखीरा मिला। अधिकारी ने बताया कि मौके पर मौजूद धर्मवीर सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने दो दिन पहले हरियाणा के पलवल से ये पटाखे खरीदे थे।

नहीं दिखा सका लाइसेंस

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह आने वाले त्योहारों में पटाखे बेचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सिंह पटाखों के भंडारण या बिक्री के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं दिखा सका।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस के आधाकारिक बयान के मुताबिक, बिना किसी सुरक्षा इंतजाम या लाइसेंस के इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण आम जनता की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए, सामग्री को जब्त करने और आरोपी को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई। इस मामले में कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पटाखे कहां से लाए गए थे। इस तस्करी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।