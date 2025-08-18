दिल्ली में गजब; गणेश पूजा में चंदा देने से मना किया तो चला दी गोली, पुलिस ने दबोचा

उत्तरी दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में चंदा देने से इनकार करने पर फायरिंग की हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक 16 साल के लड़के ने गणेश पूजा के लिए चंदा देने से इनकार करने पर एक शख्स पर फायरिंग कर दी।

उत्तरी दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक 16 साल के लड़के ने गणेश पूजा के आयोजन में चंदा देने से इनकार करने पर एक शख्स पर फायरिंग कर दी। पुलिस को अंबा बाग स्थित एक घर के बाहर गोलीबारी की सूचना मिली। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि यह घटना 11 और 12 अगस्त की दरम्यानी रात को हुई।

लड़के की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है। उसने गणेश प्रतिमा स्थापना के लिए चंदे को लेकर हुए विवाद के बाद अपने पड़ोसी पर गोली चला दी। इलाके में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसका भाई शुभम उर्फ लाला पिछले कुछ दिनों से आरोपी के साथ झगड़ा कर रहा था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 11 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे लड़के ने कथित तौर पर अपने घर के बाहर शुभम का नाम चिल्लाया। जब शुभम और उसकी बहन छत पर गए तो नाबालिग ने कथित तौर पर एक देसी पिस्तौल से गोली चला दी। अधिकारी ने बताया कि गोली घर की छत पर लगी। गनीमत रही कि हमले में भाई-बहन बच गए।

इससे पहले कि आरोपी दोबारा बंदूक लोड कर पाता एक स्थानीय निवासी ने उसकी गन छीन ली। इस बीच आरोपी भाग गया। सराय रोहिल्ला पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। लड़के को उसी दिन करोल बाग से गिरफ्तार कर लिया गया।