यह कैसी दिवाली? दिल्ली में बुलेट से पटाखे की आवाज निकालने से रोकने पर मार डाला
दिल्ली के निहाल विहार में दिवाली की रात बुलेट के साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकालने का विरोध करने पर दबंगों ने दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई।
दिवाली के दिन लोग पटाखे और फुलझड़ियां जलाकर खुशी का इजहार करते हैं। यह तो देखा जाता है लेकिन दिल्ली में बुलेट के साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकालने की घटना भी सामने आई है। इतना ही नहीं एक दिव्यांग शख्स ने जब ऐसा करने वालों को रोका तो उसकी बेरहमी से पीटकर हत्या तक कर दी गई। दिव्यांग की मौत के बाद बुलेट के साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकालने पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यह कैसी दिवाली है।
बुलेट से निकाल रहे थे पटाखे जैसी आवाज
घटना दिल्ली के निहाल विहार इलाके की बताई जाती है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार रात को घर के बाहर बुलेट के साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकालने का विरोध करने पर पड़ोसियों ने दिव्यांग युवक 39 वर्षीय देवेंद्र सिंह उर्फ हनी की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल युवक की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई।
मना किया तो बोला हमला, बेरहमी से पीटा
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पेशे से कारपेंटर देवेंद्र अपने घर में बुजुर्ग मां, पत्नी और दो बच्चों के साथ निहाल विहार इलाके में रहते थे। दीपावली की रात तीन शख्स बुलेट के साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाजें निकाल कर अपशब्द बोल रहे रहे थे। जब देवेंद्र ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने लात-घूंसों से हमला कर दिया। बताया जाता है कि आरोपियों ने देवेंद्र सिंह उर्फ हनी की बेरहमी से पिटाई की।
इलाज के दौरान मौत
बताया जाता है कि जब आसपास के लोग जमा हुए तो हमलावर भाग गये। निहाल विहार थाना पुलिस ने देवेंद्र की शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास की धारा में प्राथमिकी दर्ज की थी। देवेंद्र की अचानक सोमवार को तबियत खराब होने लगी तो परिजनों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया जहां मंगलवार को सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया।
फरार हमलावरों की तलाश
अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ ली है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि नामजद आरोपी पारस पहले देवेंद्र का पड़ोसी ही था, लेकिन हाल ही में वह तीन गली छोड़कर रहने लगा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की बहन विदेश में रहती हैं। उनके दिल्ली पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फरार हमलावरों की तलाश की जा रही है।
पटाखे की चिंगारी से झुलसी बच्ची, विरोध पर पीटा
वहीं दिल्ली के ही स्वरूप नगर इलाके में दीपावली की रात पड़ोसियों की ओर से पटाखे जलाने से छिटकी चिंगारी से एक 5 साल की बच्ची झुलस गई। पटाखे की चिंगारी से बच्ची के कपड़ों में आग लग गई थी जिससे उसका पेट झुलस गया। बच्ची की मां ने इसका विरोध किया तो पड़ोसियों ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने पॉक्सो और लापरवाही से जान खतरे में डालने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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