दिल्ली में कारोबारी के घर फायरिंग; नर्स मास्टरमाइंड, लॉ स्टूडेंट समेत 6 गिरफ्तार
दिल्ली में कपड़ा कारोबारी के घर गोलीबारी और रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 6 को गिरफ्तार किया है। साजिश में सरकारी नर्स, लॉ स्टूडेंट और बदमाश शामिल थे। पुलिस फरार शूटरों की तलाश कर रही है।
दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक कपड़ा कारोबारी के घर पर गोलीबारी और अंतरराष्ट्रीय नंबर से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यू उस्मानपुर और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। मामले में ‘मास्टरजी’ मास्टरमाइंड है और सरकारी अस्पताल में मेल नर्स का करता है, जबकि उसके साथियों में एक लॉ स्टूडेंट और हत्या के मामलों में शामिल रहा बदमाश शामिल है।
दो नकाबपोशों ने चलाई थी गोली
डीसीपी राहुल अलवाल के अनुसार, 15 अक्टूबर की देर रात करीब 12:55 बजे न्यू उस्मानपुर के पहला पुश्ता, गली नंबर-नौ में रहने वाले एक कारोबारी के घर के मुख्य गेट पर बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने गोली चलाई थी। पीड़ित गांधी नगर कपड़ा मार्केट में टी-शर्ट के थोक व्यापारी हैं।
आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच
सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि नाले की तरफ से आए बाइक सवार बदमाशों ने पहले घर के अंदर एक धमकी भरी पर्ची फेंकी और फिर मेन गेट पर गोलीबारी कर फरार हो गए। इसके बाद कारोबारी को अमेरिका के एक इंटरनेशनल नंबर से रंगदारी की मांग की गई। पुलिस ने संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
अंगूठे के इशारे और 'सेटलमेंट' के ऑफर से खुला राज
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने जब इलाके के दर्जनों सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, तो पड़ोस की गली में रहने वाला मोंटी नाम का युवक शूटरों को अंगूठे से इशारा करते हुए कैद मिला। इसी बीच कारोबारी ने पुलिस को बताया कि इलाके में पहले किराए पर रह चुका आकाश उर्फ वीरू नाम का युवक उसके पास आया था और लाखों रुपये में यह मामला ''सेटल'' (रफा-दफा) कराने की पेशकश कर रहा था।
सरकारी नर्स मास्टरमाइंड
इन सुरागों और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने 16 अक्टूबर को मुख्य आरोपी एकांत भाटी उर्फ संजू भाटी उर्फ 'मास्टरजी' को हिरासत में लिया। शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी सबूतों के सामने वह टूट गया। उसने कबूल किया कि कारोबारी को डराकर मोटी रकम ऐंठने के लिए उसने अपने साथियों मोंटी, आकाश उर्फ वीरू और आशीष डेढ़ा के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी और गोलीबारी के लिए दो शूटर हायर किए थे।
भाड़े पर बुलाए थे शूटर
उसकी निशानदेही पर 17 अक्टूबर को बाकी तीनों आरोपियों को भी दबोच लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें साजिश से जुड़े अहम तकनीकी सबूत मौजूद हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें गोलीबारी को अंजाम देने वाले दोनों फरार शूटरों की गिरफ्तारी और वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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