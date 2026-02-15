दोस्ती, पैसा और फिर कत्ल; दिल्ली में NGO डायरेक्टर ने साथी को उतारा मौत के घाट
पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर में पैसों के विवाद के चलते एक NGO डायरेक्टर ने अपने पार्टनर की पेपर कटर से गला रेतकर हत्या कर दी। दोनों के बीच लाखों रुपयों के लेनदेन को लेकर झगड़ा था।
पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर इलाके में रुपयों की लेनदेन को लेकर हुई मामूली कहासुनी व विवाद के बाद एक युवक ने पेपर कटर से गला रेतकर पार्टनर की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 46 वर्षीय हरीश कंडवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में हत्यारोपी आसिम अली को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल पेपर कटर बरामद कर लिया है।
रुपये की लेनदेन को लेकर चल रहा था झगड़ा
पुलिस उपायुक्त दराड़े शरद भास्कर के मुताबिक, पुलिस जांच में पता चला है कि हत्यारोपी आसिम साईं साधना सोशल वेलफेयर फाउंडेशन नाम के एनजीओ का डायरेक्टर है और वह घर में ही एनजीओ चलाता था। दोनों पार्टनर हैं। हरीश उसकी एनजीओ की लिए फंड मैनेज करता था। उनके बीच कई दिनों से लाखों रुपये की लेनदेन को लेकर झगड़ा चल रहा था।
पेपर कटर से हमला कर हत्या
शनिवार को आरोपी युवक आशिम अली व हरीश मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर उसने सीडी ब्लॉक, हरि नगर के पास हरीश पर पेपर कटर से हमला कर हत्या कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
घायल हालत में लाया गया था अस्पताल
पुलिस को रविवार तड़के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल से मामले की सूचना मिली। अस्पताल में पता चला कि एक शख्स को गर्दन पर चाकू लगने के बाद गंभीर घायल हालत में अस्पताल लाया गया था जहां उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस ने आरोपी को दबोचा
जांच के दौरान मृतक की पहचान उत्तम नगर निवासी हरीश कंडवाल के रूप में हुई। परिवार में माता पिता, पत्नी, बेटा और अन्य सदस्य हैं। इसके बाद पुलिस ने छानबीन के दौरान रुपयों के विवाद का पता लगाया। इसके बाद आरोपी आसिम अली को तकनीकि सर्विलांस एवं स्थानीय सूत्रों की मदद से गिरफ्तार कर लिया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।