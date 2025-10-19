दिल्ली में डबल मर्डर, पूर्व पार्टनर ने सरेआम गर्भवती महिला की हत्या की; पति ने हमलावर को मार डाला
संक्षेप: दिल्ली में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। पूर्व लिव-इन-पार्टनर ने एक गर्भवती महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। महिला का पति उसे बचा नहीं सका, लेकिन उसने हमलावर को काबू कर उसी के चाकू से उसे मार डाला। इस दौरान पति को भी चाकू के घाव लगे। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
दिल्ली में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। पूर्व लिव-इन-पार्टनर ने एक गर्भवती महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। महिला का पति उसे बचा नहीं सका, लेकिन उसने हमलावर को काबू कर उसी के चाकू से उसे मार डाला। इस दौरान पति को भी चाकू के घाव लगे। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक गर्भवती महिला की उसके पूर्व लिव-इन पार्टनर ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके पति ने हमलावर को काबू करके उसे मार डाला। मृतकों की पहचान आकाश की पत्नी और दो बच्चों की मां शालिनी (22) और नबी करीम थाने के घोषित बदमाश आशु उर्फ शैलेंद्र (34) के रूप में हुई है।
सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी निधिन वलसन ने एक बयान में कहा कि अपनी पत्नी को बचाते हुए 23 साल के आकाश को चाकू के कई वार लगे। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि यह घटना शनिवार रात करीब 10:15 बजे हुई। आकाश और शालिनी कुतुब रोड पर अपनी मां शीला से मिलने जा रहे थे। आशु अचानक वहां पहुंचा और आकाश पर चाकू से हमला कर दिया।
आकाश पहले वार से बच गया, लेकिन आशु ने ई-रिक्शा में बैठी शालिनी की ओर मुड़कर उस पर कई बार चाकू से वार किया। डीसीपी ने बताया कि आकाश उसे बचाने दौड़ा, लेकिन उसे भी चाकू मार दिया गया। हालांकि वह आशु पर काबू पाने में कामयाब रहा और उसका चाकू छीन लिया और हाथापाई के दौरान उसे चाकू मार दिया।
अधिकारी ने बताया कि शालिनी के भाई रोहित और कुछ स्थानीय लोग तीनों को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने शालिनी और आशु को मृत घोषित कर दिया। डीसीपी ने आगे कहा कि जांच के दौरान पता चला कि शालिनी गर्भवती थी।
यह हमला कुतुब रोड के पास एक व्यस्त इलाके में सबके सामने हुआ, जिससे दहशत फैल गई। कई स्थानीय लोगों ने इसे एक भयावह और स्तब्ध करने वाली घटना बताया। हमले के चश्मदीद एक दुकानदार ने कहा कि यह भयावह था। उस आदमी ने उसे कई बार चाकू मारा। हर कोई डर गया था। कोई भी बचाव के लिए नहीं आया। केवल उसके पति ने ही उसे बचाने की कोशिश की।
शालिनी की मां शीला ने कहा कि उनकी बेटी घर लौट रही थी और वह गर्भवती थी। उस आदमी ने दो लोगों की जान ले ली। उनकी बेटी और उसके अजन्मे बच्चे की। उन्होंने अपने दोनों पोते-पोतियों की परवरिश के लिए सरकारी सहायता की मांग की है।
पुलिस के अनुसार, आकाश से अलग होने के बाद शालिनी आशु के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। बाद में उसने अपने पति से सुलह कर ली और उसके और अपने दो बच्चों के साथ रहने लगी। इससे आशु नाराज हो गया। उसने उसके अजन्मे बच्चे का पिता होने का दावा किया।
डीसीपी ने कहा कि आशु नबी करीम थाने का घोषित अपराधी है। उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है। आकाश पर भी तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि नबी करीम थाने में बीएनएस की धारा 103-1 (हत्या) और 109-1 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।