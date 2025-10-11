घर के बाहर बैठने से मना किया तो गाली-गलौज कर चला गया; कुछ देर बाद लौटकर गोलियां चलाईं

दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। घर के सामने बैठने से मना करने पर एक आदमी पहले तो गाली-गलौज कर वहां से चला गया। लेकिन, थोड़ी देर बाद पिस्टल लेकर लौटा और गोलियां चला दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पिस्टल जब्त कर लिया है।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में शुक्रवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया। घर के सामने बैठने से मना करने पर एक आदमी इस कदर भड़क गया कि उसने गोली चला दी। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया एक पिस्तौल भी बरामद किया है।

डीसीपी आशीष मिश्रा ने शनिवार को बताया कि पुराने मुस्तफाबाद निवासी 65 साल के शिकायतकर्ता सिराजुद्दीन ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सिराजुद्दीन ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे वह दूध लेने के लिए घर से बाहर निकले थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उनके घर के ठीक सामने बैठा हुआ था।

जब सिराजुद्दीन ने उस व्यक्ति से वहां बैठने से मना किया तो वह आग बबूला हो गया और गाली-गलौज करते हुए वहां चला गया। फिर कुछ ही देर में वह वापस लौटा और सिराजुद्दीन के घर पर गोलियां चलाकर मौके से फरार हो गया।

गोलीबारी की सूचना मिलते ही दयालपुर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक और क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी सबूत जुटाए। पुलिस ने स्थानीय मुखबिरों की मदद से आरोपी की पहचान 35 साल के मुस्तकीम निवासी गली नंबर 10, पुराना मुस्तफाबाद के रूप में की।