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प्रॉपर्टी डीलर को घर के सामने गोलियों से भूना, दिल्ली में सनसनीखेज वारदात

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर उसे 4 गोलियां मारीं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है।

पिस्टल से फायरिंग की सांकेतिक तस्वीर।
पिस्टल से फायरिंग की सांकेतिक तस्वीर।

दिल्ली के कंझावला इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने गुरुवार देर रात प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 37 साल के हरीश माथुर के तौर पर हुई है। पुलिस इस हत्याकांड को गैंगवार से जोड़कर देख रही है। हमलावरों की तलाश की जा रही है।

हरीश माथुर कराला गांव में परिवार के साथ रहता था। हरीश पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था और गांव में ही ऑफिस खोले हुए था। बताया जाता है कि वह हमेशा की तरह गुरुवार रात करीब 11 बजे ऑफिस बंद कर पैदल ही घर जा रहा था। हरीश का बीएसएम स्कूल के पास घर बन रहा था। वह इसी घर के आगे खड़ा था। इसी दौरान बाइक सवार तीन युवक आए और उन्होंने हरीश पर फायरिंग शुरू कर की। पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने हरीश को चार गोलियां मारीं और फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर हरीश का भाई मनीष और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने हरीश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल से ही पुलिस को वारदात की सूचना मिली।

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सोनीपत की तरफ भागे बदमाश

पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीन हमलावर एक बाइक पर सवार हो कर आए थे। आरोपियों ने बाइक की नंबर प्लेट मोड़ी हुई थी। बदमाश वारदात के बाद बाइक से सोनीपत की तरफ भाग निकले। पुलिस ने शुक्रवार दोपहर को शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। हरीश के परिवार में माता-पिता, छोटे भाई के अलावा, पत्नी और दो बेटे हैं। हरीश के पिता डीटीसी से अवकाश प्राप्त हैं।

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चार कारतूस के खोल मिले

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल का फोरेंसिक एवं क्राइम टीम से मुआयना किया है। पुलिस को मौके से चार कारतूस के खोल मिले हैं। पुलिस ने हत्या एवं आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

टिल्लू गैंग के हाथ होने का शक

पुलिस ने बताया कि हरीश की गांव के कुख्यात बदमाश दिनेश कराला से दोस्ती थी। दोनों बचपन में एक साथ पढ़े थे। पुलिस के अनुसार, दिनेश के कहने पर वह उसकी मां-बहन की देखभाल करता था। वर्ष 2015 तक हरीश पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत तीन आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके बाद से वह अपने कारोबार में व्यस्त हो गया था। इसके बावजूद दिनेश कराला से उसकी दोस्ती कम नहीं हुई। दिनेश और जितेंद्र गोगी गिरोह एक साथ काम करते रहे हैं। ऐसे में पुलिस आशंका जता रही है कि टिल्लू की बुआ के बेटे चीकू धनकड़ ने गैंगवार में यह हत्या कराई है। चीकू इस समय पैरोल पर जेल से बाहर है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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