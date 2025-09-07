Delhi crime news Multiple auto lifter gangs busted 22 stolen vehicles recovered गाड़ी चुराकर करते थे क्राइम, 6 नाबालिग समेत 16 गिरफ्तार; 22 वाहन बरामद, Ncr Hindi News - Hindustan
गाड़ी चुराकर करते थे क्राइम, 6 नाबालिग समेत 16 गिरफ्तार; 22 वाहन बरामद

दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी के आरोप में 6 नाबालिग समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों से चोरी के 22 वाहन बरामद किए गए। आरोपी कथित तौर पर चोरी के इन वाहनों का इस्तेमाल स्नैचिंग और डकैती जैसे अपराधों को अंजाम देने के लिए कर रहे थे।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 06:29 PM
दिल्ली पुलिस ने उत्तरी जिले में एक सप्ताह तक चले अभियान के दौरान वाहन चोरी के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 नाबालिग हैं। इनसे चोरी के 22 दोपहिया वाहन बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर चोरी के वाहनों का इस्तेमाल शहर भर में स्नैचिंग और डकैती जैसे अपराधों को अंजाम देने के लिए कर रहे थे। कुल 10 मोटरसाइकिल और 12 स्कूटर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने राजधानी के विभिन्न हिस्सों से दर्ज मोटर वाहन चोरी के 22 मामलों को सुलझा लिया है।

एक अभियान में पुलिस टीमों ने सुबह-सुबह शास्त्री नगर और इंद्रलोक इलाकों के पास चोरी के स्कूटरों पर सवार कई संदिग्धों को रोका। इसके बाद की गई छापेमारी में राम तिवारी नामक एक आदमी द्वारा कथित तौर पर संचालित एक गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरोह चोरी के काम में नाबालिगों का भी इस्तेमाल करता था। इनमें से एक नाबालिग को हैंडल लॉक तोड़ने में माहिर बताया गया है।

जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए ज्यादातर संदिग्ध कथित तौर पर नशे के आदी हैं। ये लोग सुनसान जगहों या मुफ्त पार्किंग में खड़े दोपहिया वाहनों को निशाना बनाते थे। पुलिस के अनुसार, संदिग्ध अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी के वाहन सस्ते दामों पर बेचते थे और अपराध के दौरान तेजी से भागने के लिए भी उनका इस्तेमाल करते थे।

अन्य घटनाओं में पुलिस ने नियमित जांच और गुप्त सूचनाओं के आधार पर कश्मीरी गेट और सदर बाजार के पास वाहन चोरों को पकड़ा। बुराड़ी और तिमारपुर के सरकारी अस्पतालों और आवासीय कॉलोनियों के पार्किंग स्थलों से चुराए गए वाहन भी बरामद किए गए। पुलिस ने एक बयान में बताया कि एक आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में वांछित घोषित अपराधी पाया गया।