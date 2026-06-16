दिल्ली: बीवी पर बुरी नजर, छोटे भाई ने पत्नी संग मिलकर मार डाला; कैसे खुली पोल?
दिल्ली पुलिस ने करीब ढाई महीने बाद एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की है।पुलिस ने पाया है कि छोटे भाई ने पत्नी मिलकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। कैसे खुली आरोपियों की पोल? इस रिपोर्ट में जानें…
दिल्ली पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की है। छोटे भाई की पत्नी पर गलत नजर रखने और उसके साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश करने पर गुस्साए छोटे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गद्दों और कंबलों में लपेटकर प्लास्टिक के बोरे में भर दिया गया और रामा रोड स्थित एक फैक्टरी के बाहर फेंक दिया गया। मोती नगर थाना पुलिस ने मंगलवार शाम ढ़ाई माह बाद हत्या के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया।खबर लिखे जाने तक पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही थी।
बोरे में मिली थी सड़ी गली लाश
पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी चार अप्रैल को मोती नगर के रामा रोड स्थित एक फैक्टरी के बाहर एक संदिग्ध बोरा पड़ा मिला था। बोरे से दुर्गंध आने पर पुलिस ने उसकी जांच की तो अंदर गद्दों और कंबलों में लिपटा एक सड़ा-गला शव मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या और सिर पर गंभीर चोट मारने की पुष्टि हुई। एसएचओ मोती नगर इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम ने हत्या की धारा में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
एक वीडियो से पकड़े गए आरोपी
इंस्पेक्टर पंकज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और 200 से ज्यादा ह्यू एंड क्राई नोटिस बांटे और चिपकाए गए। सीसीटीवी कैमरें की फुटेज की जांच के दौरान एक वीडियो से पुलिस ने एक ई-कार्ट की पहचान की, जिसके जरिए शव को ठिकाने लगाया गया था।
ऐसे खुलती गई केस की परत-दर परत
पुलिस टीम ने ई-कार्ट के चालक लोनी के रहने वाले कासिम का पता लगाया गया और उसके घर पर छापा मार कर ई-कार्ट को जब्त कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जय प्रकाश उर्फ गंजा और जगदीश नाम के दो मजदूरों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उन्होंने पूछताछ में बताया कि इंद्रपुरी, लोनी, गाजियाबाद में मौजूद एक घर से पैक किए गए गद्दे और कंबल शिफ्ट करने का काम उन्हें दिया गया था। पुलिस टीम उनके बताए घर तक जा पहुंची।
घर छोड़ कर भाग गए थे आरोपी
पुलिस लोनी, गाजियाबाद स्थित एक किराये के मकान तक पहुंची, जहां से खून से सने कई अहम साक्ष्य बरामद हुए। लगातार तकनीकी जांच और पूछताछ के बाद मृतक की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि मृतक अमित के साथ उसका छोटा भाई गोपाल और उसकी पत्नी सोमा उर्फ सीमा रहती थी और अब घर छोड़ कर जा चुके हैं। पुलिस ने दोनों की जानकारी जुटाई और दोनों की तलाश शुरू की। वारदात के बाद वे लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे, लेकिन पुलिस ने तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर 15 जून को दोनों को रामा रोड स्थित शिव बस्ती इलाके से गिरफ्तार कर लिया।
शराब पीकर पत्नी के साथ करता था जबरदस्ती
आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि अमित शराब पीने का आदी था और कथित तौर पर अपने छोटे भाई की पत्नी सोमा उर्फ सीमा पर गलत नजर रखता था। वह उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार करता था और अक्सर शराब पीने के बाद अवैध संबंध बनाने का दबाव डालता था। इस बात को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। इसी तनाव और लगातार होने वाले झगड़ों के चलते गोपाल और उसकी पत्नी ने अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हत्या करने के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की और फरार हो गए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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