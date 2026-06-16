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दिल्ली: बीवी पर बुरी नजर, छोटे भाई ने पत्नी संग मिलकर मार डाला; कैसे खुली पोल?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने करीब ढाई महीने बाद एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की है।पुलिस ने पाया है कि छोटे भाई ने पत्नी मिलकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। कैसे खुली आरोपियों की पोल? इस रिपोर्ट में जानें…

दिल्ली: बीवी पर बुरी नजर, छोटे भाई ने पत्नी संग मिलकर मार डाला; कैसे खुली पोल?

दिल्ली पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की है। छोटे भाई की पत्नी पर गलत नजर रखने और उसके साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश करने पर गुस्साए छोटे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गद्दों और कंबलों में लपेटकर प्लास्टिक के बोरे में भर दिया गया और रामा रोड स्थित एक फैक्टरी के बाहर फेंक दिया गया। मोती नगर थाना पुलिस ने मंगलवार शाम ढ़ाई माह बाद हत्या के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया।खबर लिखे जाने तक पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही थी।

बोरे में मिली थी सड़ी गली लाश

पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी चार अप्रैल को मोती नगर के रामा रोड स्थित एक फैक्टरी के बाहर एक संदिग्ध बोरा पड़ा मिला था। बोरे से दुर्गंध आने पर पुलिस ने उसकी जांच की तो अंदर गद्दों और कंबलों में लिपटा एक सड़ा-गला शव मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या और सिर पर गंभीर चोट मारने की पुष्टि हुई। एसएचओ मोती नगर इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम ने हत्या की धारा में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

एक वीडियो से पकड़े गए आरोपी

इंस्पेक्टर पंकज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और 200 से ज्यादा ह्यू एंड क्राई नोटिस बांटे और चिपकाए गए। सीसीटीवी कैमरें की फुटेज की जांच के दौरान एक वीडियो से पुलिस ने एक ई-कार्ट की पहचान की, जिसके जरिए शव को ठिकाने लगाया गया था।

ऐसे खुलती गई केस की परत-दर परत

पुलिस टीम ने ई-कार्ट के चालक लोनी के रहने वाले कासिम का पता लगाया गया और उसके घर पर छापा मार कर ई-कार्ट को जब्त कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जय प्रकाश उर्फ गंजा और जगदीश नाम के दो मजदूरों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उन्होंने पूछताछ में बताया कि इंद्रपुरी, लोनी, गाजियाबाद में मौजूद एक घर से पैक किए गए गद्दे और कंबल शिफ्ट करने का काम उन्हें दिया गया था। पुलिस टीम उनके बताए घर तक जा पहुंची।

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घर छोड़ कर भाग गए थे आरोपी

पुलिस लोनी, गाजियाबाद स्थित एक किराये के मकान तक पहुंची, जहां से खून से सने कई अहम साक्ष्य बरामद हुए। लगातार तकनीकी जांच और पूछताछ के बाद मृतक की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि मृतक अमित के साथ उसका छोटा भाई गोपाल और उसकी पत्नी सोमा उर्फ सीमा रहती थी और अब घर छोड़ कर जा चुके हैं। पुलिस ने दोनों की जानकारी जुटाई और दोनों की तलाश शुरू की। वारदात के बाद वे लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे, लेकिन पुलिस ने तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर 15 जून को दोनों को रामा रोड स्थित शिव बस्ती इलाके से गिरफ्तार कर लिया।

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शराब पीकर पत्नी के साथ करता था जबरदस्ती

आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि अमित शराब पीने का आदी था और कथित तौर पर अपने छोटे भाई की पत्नी सोमा उर्फ सीमा पर गलत नजर रखता था। वह उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार करता था और अक्सर शराब पीने के बाद अवैध संबंध बनाने का दबाव डालता था। इस बात को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। इसी तनाव और लगातार होने वाले झगड़ों के चलते गोपाल और उसकी पत्नी ने अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हत्या करने के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की और फरार हो गए।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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