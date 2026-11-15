विवाहेतर संबंध रखने वाले जोड़े ने किया सुसाइड, 10 साल से संपर्क में थे; कार में बेहोश मिले
दिल्ली में विवाहेतर संबंध रखने वाले जोड़े ने सुसाइड कर लिया। दोनों एक कार में बेहोश पाए गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। दोनों 10 साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे। महिला के पति ने भी एक महीने पहले आत्महत्या कर ली थी।
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में बुधवार को एक बंद कार के अंदर विवाहेतर संबंध रखने वाले 46 साल के एक पुरुष और 45 साल की एक महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह आदमी दिल्ली होम गार्ड्स में लगभग 15 साल से अस्थायी तौर पर काम कर रहा था और जहांगीरपुरी में तैनात था। करीब 10 साल पहले वह उस महिला के संपर्क में आया था।
पुलिस ने बताया कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ये दोनों मोहन गार्डन में एक कार के अंदर बेहोश पाए गए। गाड़ी से जहरीले कीटनाशक के दो पैकेट मिले हैं। दोनों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। इस घटना की जानकारी महिला के 18 साल के बेटे ने पुलिस को दी। पुलिस की एक टीम को ये दोनों एक सफेद हुंडई सैंट्रो कार में बेहोश मिले। उन्हें तारक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि वह आदमी अपने परिवार के साथ सुल्तानपुरी में रहता था। उसके परिवार में अब उसकी पत्नी और दो बेटे हैं। वहीं, महिला के परिवार में दो बेटे हैं। पुलिस के अनुसार, महिला के पति ने भी एक महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। महिला की मुलाकात होम गार्ड से अपने पति के जरिए ही हुई थी।
अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि वे दोनों लगभग 10 साल से एक-दूसरे को जानते थे। हम उन परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं जिनकी वजह से यह घटना हुई। महिला के पति की भी अक्टूबर में कथित तौर पर जहर खाने से मौत हो गई थी। हम इस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि घटनाओं के क्रम को समझने और मौतों से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी ने कहा कि इन दोनों लोगों ने यह कदम उठाने से पहले अपने-अपने परिवारों को कुछ नहीं बताया था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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