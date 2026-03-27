Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली के नशा मुक्ति केंद्र में मर्डर, इलाज करवा रहे केमिकल इंजीनियर ने दिया वारदात को अंजाम

Mar 27, 2026 05:44 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share

दिल्ली के एक नशा मुक्ति केंद्र में मर्डर का मामला सामने आया है। यहां इलाज करवा रहे एक केमिकल इंजीनियर ने कथित तौर पर इलाज करवा रहे एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना कश्मीरी कॉलोनी में स्थित किरणदीप फाउंडेशन में हुई।

दिल्ली के नशा मुक्ति केंद्र में मर्डर, इलाज करवा रहे केमिकल इंजीनियर ने दिया वारदात को अंजाम

दिल्ली के एक नशा मुक्ति केंद्र में मर्डर का मामला सामने आया है। यहां इलाज करवा रहे एक केमिकल इंजीनियर ने कथित तौर पर इलाज करवा रहे एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना कश्मीरी कॉलोनी में स्थित किरणदीप फाउंडेशन में हुई।

पुलिस ने बताया कि बाहरी उत्तरी दिल्ली के हिरांकी इलाके में एक नशा मुक्ति केंद्र में मर्डर का मामला सामने आया है। यहां इलाज करवा रहे एक केमिकल इंजीनियर ने शुक्रवार को एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने एक बयान में बताया कि यह घटना कश्मीरी कॉलोनी में स्थित किरणदीप फाउंडेशन में हुई।

उन्होंने बताया कि अलीपुर थाने में चाकूबाजी की घटना के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और वहां खून बिखरा हुआ पाया। एक अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि घायल व्यक्ति को पहले ही बुराड़ी के एक अस्पताल में ले जाया जा चुका था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली सरकार ने बोट खरीदने का प्लान कैंसिल किया, मामले में 2 अधिकारी सस्पेंड

गरीब परिवार से था मृतक

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 22 साल के अरुण कुमार के रूप में हुई है। वह बुराड़ी के सत्य विहार का रहने वाला था। वह गरीब परिवार से था। उसके पिता रिक्शा चलाते हैं। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि अपनी किशोरावस्था के दौरान उसे नशे की लत लग गई थी। इलाज के लिए उसे एक नशामुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था।

आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया

अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए तुरंत एक टीम बनाई गई। तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। उसकी पहचान 27 साल के अरुण जोशी के रूप में हुई है। उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि त्रि नगर का रहने वाला अरुण जोशी भी उसी नशामुक्ति केंद्र में अपना इलाज करवा रहा था। उसके पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया खून से सना एक चाकू बरामद कर लिया गया है।

ये भी पढ़ें:नीलकंठ वर्णी; 11 साल की उम्र में पैदल चले 12000KM, आगे चलकर कहलाए भगवान

दोनों में कहासुनी हुई थी

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान जोशी ने खुलासा किया कि घटना से कुछ दिन पहले कुमार के साथ उसकी कहासुनी हुई थी। यह झगड़ा तब और बढ़ गया जब कुमार ने उसे कुछ अपशब्द कहे। इसके बाद जोशी ने बदला लेने के लिए उस पर हमला कर दिया।

सीसीटीवी फुटेज जब्त

पुलिस ने बताया कि जिस नशामुक्ति केंद्र में यह घटना हुई, वहां फिलहाल लगभग 27 नशे के आदी लोग भर्ती हैं। परिसर से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया गया है, जिसमें आरोपी की मौजूदगी और उसकी संलिप्तता साफ दिखाई दे रही है। घटनास्थल से खून के नमूने और अन्य साक्ष्य भी जमा किए गए हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के BJP सांसद ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी; बढ़ती जनसंख्या को लेकर बड़ी मांग

आरोपी के पास केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री

अधिकारी ने बताया कि आरोपी के पास दिल्ली के एक संस्थान से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। उसे कॉलेज के दिनों में गांजा पीने की लत लग गई थी। करीब नौ महीने पहले उसे रिहैबिलिटेशन के लिए इस केंद्र में भर्ती कराया गया था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।