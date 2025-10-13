दिल्ली में गोलीबारी, रंगदारी देने से मना करने पर कारोबारी के प्लांट पर ताबड़तोड़ फायरिंग
दिल्ली में गोलीबारी करने का मामला सामने आया है। रंगदारी देने से मना करने पर बदमाशों ने एक कारोबारी के प्लांट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। वारदात को स्कूटी सवार चार बदमाशों ने अंजाम दिया। कारोबारी ने पुलिस को बताया कि जेल से बाहर आए कुछ बदमाश उसे रंगदारी देने के लिए धमका रहे थे।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में रंगदारी देने से मना करने पर रविवार रात एक कारोबारी के प्लांट पर ताबड़तोड़ गोलीबारी का मामला सामने आया है। वारदात को स्कूटी सवार चार बदमाशों ने अंजाम दिया। प्लांट पर गोलीबारी के बाद आरोपी हवाई गोलीबारी करते हुए मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि गोलियां किसी को लगी नहीं।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची दयालपुर पुलिस ने पीड़ित राशिद के बयान पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। क्राइम और एफएसएल की टीमों ने मौके से कारतूस की तीन खोल और एक कारतूस बरामद किया है। पीड़ित ने दो बदमाशों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा अन्य की पहचान के लिए वारदातस्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित राशिद परिवार के साथ नेहरू विहर डी-2 में रहते हैं। भूतल पर इन्होंने पानी का प्लांट लगाया हुआ है और भजनपुरा इलाके में अपने ऑटो भी चलवाते हैं। रविवार रात करीब पौने 10 बजे राशिद किसी काम से बाहर निकले हुए थे। इस बीच स्कूटी सवार चार बदमाश वहां पहुंचे। आते ही बदमाशों ने पानी के प्लांट पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोली पानी की टंकी पर लगी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने राशिद को सूचित किया और पुलिस को भी सूचना देकर मौके पर बुलाया गया।
पुलिस को दिए बयान में राशिद ने बताया कि जेल से बाहर आए कुछ बदमाश उसे धमका रहे थे। बदमाशों का कहना था कि ऑटो चलाने व पानी का प्लांट चलाने के बदले उसे हर माह रंगदारी देनी होगी। राशिद ने इसके लिए मना किया तो आरोपियों ने उसके प्लांट पर दहशत फैलाने के लिए गोली चलाई। पुलिस ने नामजद आरोपियों की पहचान की पुष्टि और अन्य आरोपियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।