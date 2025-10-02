दिल्ली में खौफनाक वारदात, 18 साल के लड़के की चाकू गोदकर हत्या; हमलावर फरार

दिल्ली में एक खौफनाक वारदात सामने आया है। दो हमलावरों ने एक 18 साल के लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपी की पहचान करने और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं। आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में गुरुवार शाम स्क्रैप गोदाम में काम करने वाले 18 साल के एक लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। उसकी पहचान गली संख्या छह, भागीरथी विहार निवासी मोहम्मद लुकमान के रूप में हुई है।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि उस पर इलाके के ही दो युवकों ने आपसी रंजिश के चलते हमला किया। हमले के बाद घायल को उसका भाई जीटीबी अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमॉर्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छानबीन कर रही है।

पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा के मुताबिक, दो अक्टूबर शाम करीब 4:54 बजे गोकलपुरी थाने में चाकूबाजी की सूचना मिली। पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पहुंचने पर पता चला कि घायल युवक को उसके बड़े भाई ने पहले ही जीटीबी अस्पताल पहुंचा दिया है। अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि पीड़ित पर दो हमलावरों ने मिलकर जानलेवा हमला किया। हमले के पीछे आपसी झगड़ा और पुरानी रंजिश का एंगल सामने आ रहा है। हालांकि जांच अभी जारी है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। घटना स्थल से खून के नमूने सहित कई अहम सुराग कब्जे में लिए गए हैं।