बुरी तरह जख्मी बेटे का वीडियो देख बेहोश हुई मां, दिल्ली में 12 साल के लड़के की निर्मम हत्या

दिल्ली में 12 साल के एक लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके शरीर पर चोटें लगी थीं। सिर और आंखों पर जख्म के निशान थे। पुलिस को इस दिल दहला देने वाले मामले में उसके सौतेले पिता की भूमिका पर शक है। लड़के की मौत से उसका परिवार सदमे में है।

Jan 31, 2026 01:00 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में 12 साल के एक लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके शरीर पर चोटें लगी थीं। सिर और आंखों पर जख्म के निशान थे। पुलिस को इस दिल दहला देने वाले मामले में उसके सौतेले पिता की भूमिका पर शक है। लड़के की मौत से उसका परिवार सदमे में है।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को उत्तर-पूर्व दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 12 साल का एक लड़का मृत मिला। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस को इस दिल दहला देने वाले मामले में उसके सौतेले पिता की भूमिका पर शक है। रिश्तेदारों ने बताया कि शुक्रवार सुबह लड़के की मां को एक अनजान फोन नंबर से एक वीडियो मिला। इसमें कथित तौर पर उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हालत में दिख रहा था। वीडियो देखकर उसकी मां बेहोश हो गई।

पुलिस को सुबह करीब 9:50 बजे लड़के के बारे में जानकारी मिली। पुलिस शास्त्री पार्क चौक लूप के पास एक जगह पर पहुंचे। वहां 7वीं कक्षा का एक छात्र बेहोश पड़ा मिला। उसे तुरंत जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

लड़के के शरीर पर कई चोटें लगी थीं। उसके सिर और आंखों पर जख्म के निशान थे। पुलिस ने बताया कि उस पर गंभीर हमले के निशान दिखे, जिसके बाद डिटेल में फॉरेंसिक जांच की गई। रिश्तेदारों ने बताया कि लड़का स्पोर्ट्स का शौकीन था। वह गुरुवार शाम स्कूल से लौटने के बाद खेलने के लिए बाहर गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। परिवार ने पूरी रात उसे ढूंढा।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे लड़के और उसके भाई को उनके सौतेले पिता वाजिद खान ने घर छोड़ा था। 35 से 40 साल का वाजिद ई-रिक्शा चलाता है। पुलिस ने बताया कि जिस फोन से वीडियो भेजा गया था, वह तब से बंद है। वहीं, वाजिद खान घटना के बाद से फरार है।

रिश्तेदारों के मुताबिक लड़के की मां ने 2020 में खान से शादी की थी। उसके पहले पति की 2019 में पीलिया से मौत हो गई थी। लड़के के जीजा राशिद ने पीटीआई को बताया कि शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन, धीरे-धीरे वाजिद खान पहली शादी से हुए बच्चों से नफरत करने लगा।

उन्होंने बताया कि दोनों छोटे लड़के दरियागंज के एक हॉस्टल में रह रहे थे। वे हाल ही में घर लौट आए थे, जिसकी वजह से पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। राशिद ने बताया कि वह पूछता था कि लड़के वापस क्यों आए हैं। घर में रोज झगड़े होते थे और मेरी सास बहुत परेशान थीं। लड़के के परिवार में उसकी मां, एक शादीशुदा बहन और 18 और 13 साल के दो भाई हैं।

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि शास्त्री पार्क थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है और खून के सैंपल और दूसरे सबूतों को साइंटिफिक एनालिसिस के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।

