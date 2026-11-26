दिल्ली के पार्क में फिर हैवानियत, 10 साल की मासूम बच्ची से रेप; जान लेना चाहता था आरोपी
राजधानी दिल्ली के एक पार्क में फिर एक बार रेप की घटना सामने आई है। 10 साल की मासूम बच्ची के साथ नशेड़ी ने रेप किया। चीखें सुनकर जुटे लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इससे पहले आस्था कुंज पार्क में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया था।
राजधानी दिल्ली में 10 साल की मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। एक पार्क में नशेड़ी ने बच्ची के साथ रेप किया। चीखें सुनकर जुटे लोगों ने आरोपी को जमकर पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार दोपहर भारतनगर इलाके की है। इससे पहले आस्था कुंज पार्क में एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी।
पुलिस ने बताया कि 10 साल की बच्ची एक निजी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा है। मंगलवार को स्कूल की छुट्टी होने पर वह अपने माता-पिता को बताकर घर से कुछ दूर मामा के घर के लिए निकली। बच्ची ने बताया कि मामा के घर जाने के लिए वह इस्माइल खां पार्क को पार कर रही थी। इसी दौरान वहां नशे में धुत होकर घूम रहे आरोपी ने उसे अकेला देखकर खींच लिया और सुनसान जगह ले गया। वहां उसने बच्ची से रेप किया। इस बीच बच्ची की चीख सुनकर पार्क में घूम रहे लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को की पिटाई कर दी। सिक्योरिटी गार्ड की सूचना पर पुलिस पहुंची और बच्ची व आरोपी को लेकर महिला पुलिस पोस्ट पर गई।
हत्या की फिराक में था
पुलिस ने बताया कि बच्ची का मेडिकल कराने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की पहचान 40 साल के राजेश कुमार शर्मा के तौर पर हुई है। वह परिवार सहित चंद्रावल में रहताहै और पेशे से कारपेंटर है। आरोपी ने बताया कि वह रेप के बाद बच्ची की हत्या करने की फिराक में था।
शादी का झांसा देकर रेप, रुपए भी वसूले
मुखर्जी नगर इलाके में 23 साल की युवती से शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं आरोपी ने उसके आपत्तिजनक फोटो-वीडियो ले लिए। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया और एक लाख रुपए वसूल लिए। आरोपी ने और रुपए मांगे, लेकिन इनकार करने पर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। पीड़िता ने रविवार को पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
आपत्तिजनक फोटो-वीडियो ले लिए
पीड़िता ने बताया कि वह सराय रोहिल्ला इलाके में परिवार के साथ रहती है। आरोप है कि बीते साल इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात श्रेष्ठ पांडेय नाम के युवक से हुई थी। इसी बीच दोनों में दोस्ती हो गई। खुद को इंजीनियर बताने वाले आरोपी श्रेष्ठ ने कहा कि वह शादी के लिए लड़की देख रहा है। पीड़िता ने बताया कि इस साल जनवरी में भाई परमानंद कॉलोनी स्थित फ्लैट में आरोपी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर रेप किया। इसके बाद कई बार उसके साथ रेप किया और आपत्तिजनक फोटो-वीडियो ले लिए। इस बीच पीड़िता को मालूम हुआ कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। इसके बाद उसने श्रेष्ठ से दूरी बना ली और बातचीत बंद कर दी।
पैसे देने से मना करने पर फोटो वायरल किए
पीड़िता ने बताया कि वह एक निजी कंपनी में काम करती थी, जहां से आरोपी ने उससे इस्तीफा दिलवा दिया। इसके बाद फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक लाख रुपए भी वसूल लिए। इसके बाद आरोपी ने उससे 16 लाख रुपए की मांग की। जब पीड़िता ने मना कर दिया तो उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।