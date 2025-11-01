दिल्ली में 10 साल में 1.8 लाख बच्चे लापता, बच्चियों की संख्या ज्यादा; डरा रहे हैं पुलिस के आंकड़े
संक्षेप: बच्चों के लापता होने के मामले में दिल्ली के आंकड़े डरा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 साल में राष्ट्रीय राजधानी में 1.8 लाख से अधिक बच्चे लापता हुए हैं। इनमें से 50000 से अधिक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आंकड़े बताते हैं कि लड़कों की तुलना में ज्यादा लड़कियां लापता होती हैं।
बच्चों के लापता होने के मामले में दिल्ली के आंकड़े डरा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 साल में राष्ट्रीय राजधानी में 1.8 लाख से अधिक बच्चे लापता हुए हैं। इनमें से 50000 से अधिक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल लड़कों की तुलना में ज्यादा लड़कियां लापता होती हैं।
दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2015 से 2025 तक शहर भर में 1.84 लाख बच्चे लापता हुए। इनमें से 1.33 लाख का पता लगा लिया गया जबकि 50771 बच्चे अभी भी लापता हैं। आंकड़े बताते हैं कि हजारों लापता बच्चे अंततः मिल जाते हैं, लेकिन लगभग तीन में से एक मामला अनसुलझा रह जाता है।
आंकड़े बताते हैं कि लापता बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या 2019 में (18063 मामले), 2023 में (18197) और 2024 में (19047) रहा। सबसे कम संख्या 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दर्ज की गई। लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण मामलों में भारी गिरावट आई और यह संख्या घटकर 13647 रह गई।
लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा लापता
लिंग के आधार पर आंकड़े बताते हैं कि हर साल लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा लापता होती हैं। 2015 और 2025 के बीच 86368 लड़कों की तुलना में 98036 लड़कियों के लापता होने की सूचना मिली। अब तक 70696 लड़कियों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन 27000 से ज्यादा अभी भी लापता हैं।
लापता बच्चों में 82 प्रतिशत 12 से 18 साल के
लापता बच्चों की उम्र पर नजर डालें तो एक गंभीर तस्वीर उभरती है। दिल्ली में लापता हुए सभी नाबालिगों में से लगभग 82 प्रतिशत 12 से 18 साल की आयु के बच्चे हैं। अकेले 2025 में 4167 किशोर के लापता होने की सूचना मिली। इनमें से तीन-चौथाई लड़कियां थीं। अब तक केवल लगभग 69 प्रतिशत का ही पता लगाया जा सका है।
पिछले 10 सालों में 0 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लापता होने के 5503 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 84 प्रतिशत का पता लगा लिया गया। 8 से 12 साल के बच्चों के लापता होने के 6494 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से लगभग 92 प्रतिशत का पता लगा लिया गया।
इस साल 10 महीनों में 14828 मामले
2025 के पहले 10 महीनों में लापता बच्चों के 14828 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अब तक 7443 का पता लगा लिया गया है। 7385 (लगभग 50 प्रतिशत) अभी भी लापता हैं।