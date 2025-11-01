Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi crime news 1.8 lakh children reported missing in over 10 years
दिल्ली में 10 साल में 1.8 लाख बच्चे लापता, बच्चियों की संख्या ज्यादा; डरा रहे हैं पुलिस के आंकड़े

दिल्ली में 10 साल में 1.8 लाख बच्चे लापता, बच्चियों की संख्या ज्यादा; डरा रहे हैं पुलिस के आंकड़े

संक्षेप: बच्चों के लापता होने के मामले में दिल्ली के आंकड़े डरा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 साल में राष्ट्रीय राजधानी में 1.8 लाख से अधिक बच्चे लापता हुए हैं। इनमें से 50000 से अधिक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आंकड़े बताते हैं कि लड़कों की तुलना में ज्यादा लड़कियां लापता होती हैं।

Sat, 1 Nov 2025 05:16 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बच्चों के लापता होने के मामले में दिल्ली के आंकड़े डरा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 साल में राष्ट्रीय राजधानी में 1.8 लाख से अधिक बच्चे लापता हुए हैं। इनमें से 50000 से अधिक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल लड़कों की तुलना में ज्यादा लड़कियां लापता होती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2015 से 2025 तक शहर भर में 1.84 लाख बच्चे लापता हुए। इनमें से 1.33 लाख का पता लगा लिया गया जबकि 50771 बच्चे अभी भी लापता हैं। आंकड़े बताते हैं कि हजारों लापता बच्चे अंततः मिल जाते हैं, लेकिन लगभग तीन में से एक मामला अनसुलझा रह जाता है।

आंकड़े बताते हैं कि लापता बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या 2019 में (18063 मामले), 2023 में (18197) और 2024 में (19047) रहा। सबसे कम संख्या 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दर्ज की गई। लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण मामलों में भारी गिरावट आई और यह संख्या घटकर 13647 रह गई।

लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा लापता

लिंग के आधार पर आंकड़े बताते हैं कि हर साल लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा लापता होती हैं। 2015 और 2025 के बीच 86368 लड़कों की तुलना में 98036 लड़कियों के लापता होने की सूचना मिली। अब तक 70696 लड़कियों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन 27000 से ज्यादा अभी भी लापता हैं।

लापता बच्चों में 82 प्रतिशत 12 से 18 साल के

लापता बच्चों की उम्र पर नजर डालें तो एक गंभीर तस्वीर उभरती है। दिल्ली में लापता हुए सभी नाबालिगों में से लगभग 82 प्रतिशत 12 से 18 साल की आयु के बच्चे हैं। अकेले 2025 में 4167 किशोर के लापता होने की सूचना मिली। इनमें से तीन-चौथाई लड़कियां थीं। अब तक केवल लगभग 69 प्रतिशत का ही पता लगाया जा सका है।

पिछले 10 सालों में 0 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लापता होने के 5503 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 84 प्रतिशत का पता लगा लिया गया। 8 से 12 साल के बच्चों के लापता होने के 6494 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से लगभग 92 प्रतिशत का पता लगा लिया गया।

इस साल 10 महीनों में 14828 मामले

2025 के पहले 10 महीनों में लापता बच्चों के 14828 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अब तक 7443 का पता लगा लिया गया है। 7385 (लगभग 50 प्रतिशत) अभी भी लापता हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।